REPRESSIÓ

Detenen una de les persones que va enxampar Llarena sopant amb Fernández Díaz a Mont-ras

“Aquest matí la Policia Nacional espanyola ha detingut a en Carles Ruiz "Xarli" i ha estat traslladat a la comisaria de la Verneda, pels fets de dissabte passat a Mont-ràs amb el jutge Llarena.” Amb aquest tweet i l’etiqueta #LlibertatXarli el Twitter de la CUP de Palafrugell informava de la detenció sota l’acusació de “delicte a l’autoritat” d’un “presumpte” simpatitzant del CDR de Palafrugell que va atrapar dissabte passat a Llarena sopant i “afinant” amb Fernández Díaz a Mont-ras. Tot i que la detenció l'ha realitzat la policia nacional espanyola els Mossos d'Esquadra també estaven investigant els fets. Avui 2 d'agost s'ha convocat dues concentracions de suport al detingut ( a les 15h davant de la comissaria de la Verneda de Barcelona i a les 20h davant de l'ajuntament de Palafrugell).

Dissabte passat al vespre el líder del PP a Barcelona Alberto Fernández Díaz i el jutge del tribunal suprem espanyol Pablo Llarena van reunir-se al restaurant Can Cou Cou de Mont-ras (Baix Empordà). El CDR de Palafrugell va informar de la presència del jutge a través de les xarxes socials i alguns dels seus membres va desplaçar-se fins Mont-ras.



Històricament la família Fernández Díaz ha tingut molts bons contactes amb la judicatura que sovint els ha "afinat" diverses actuacions judicials. L'any 2016 es van fer públiques unes gravacions de Jorge Fernández Díaz amb el fiscal antifrau de Catalunya on afirmava que podia aconseguir que la fiscalia "afinés" un delicte contra els polítics independentistes. Algunes d'aquestes actuacions es remunten a principis dels anys '80 del segle XX quan Jorge Fernández Díaz va facilitar (fent coincidir la detenció de 6 independentistes amb el fet que el jutge "amic" Luis Fernando Gómez Vizcarra estigués de guàrdia) que s'apliqués per primer cop el delicte de sedició per participar en una manifestació independentista.