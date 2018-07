Impunitat

El CDR-Amposta lamenta la retirada de creus grogues a la població

Dissabte passat 21 de juliol diverses rotondes de la ciutat d’Amposta van despertar repletes de creus grogues. En una acció reivindicada pel CDR del municipi sota el lema “Rèquiem per la democràcia, la llibertat i els drets polítics i socials vulnerats a Catalunya”, una quarantena de creus grogues reclamant democràcia, llibertat, justícia o lliure expressió entre d’altres missatges van ser plantades en diferents punts de la ciutat en una acció per denunciar la regressió democràtica a la que ens sotmet l’estat espanyol i per reclamar la implementació de la república guanyada a les urnes l’1 d’octubre i el 21 de desembre de 2017.

Així mateix, des del CDR-Amposta lamenten que moltes de les creus que eren més accessibles foren retirades a les poques hores per persones desconegudes en una mostra més de la intolerància d’aquelles que pensen diferent i que pretenen limitar la llibertat d’expressió del sentiment republicà independentista.