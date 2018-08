Assange

El CDR realitza una protesta davant l’ambaixada de l’Equador a Londres en solidaritat amb Assange

El CDR de Londres ha dut a terme avui, davant l’ambaixada de l’Equador a la capital anglesa, una concentració en solidaritat amb Julian Assange, que hi roman asilat des del 2012.

Es preveu que el govern equatorià de Lenin Moreno li retiri l’asil i el lliuri a les autoritats del Regne Unit, que l’extradirien als Estats Units. En aquesta circumstància el govern dels EEUU de Donald Trump ha fet públic la intenció de jutjar-lo i de perseguir la plataforma WikiLeaks que dirigeix Assange.

El suport del CDR (i el de Londres en particular) a Assange no és casualiat. Assange es va destacar pel suport al referèndum d’independència de Catalunya i va denunciar a la xarxa les salvatjades i les vulneracions de drets comesos per les forces d'ocupació durant l'1 d'octubre de 2017.