Ni presos ni exili

Els CDR ocupen la presó Model de Barcelona per exigir la implantació de la República

Han omplert les instal·lacions de pancartes, cartells i llaços grocs.

Hores abans de la manifestació multitudinària pels carrers de Barcelona d'aquesta tarda, membres dels Comitès en Defensa de la República (CDR) han ocupat aquesta tarda la presó Model de Barcelona per ”mostrar al món la tirania a què està sotmesa” la societat catalana. Posen especial èmfasi a que Alemanya hagi decidit no extradir a Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió". També es critica ”l’autonomisme” i exigeixen que es faci efectiva la República. La intenció és de mantenir l'ocupació tota la nit.

A les xarxes sociales, els CDR han explicat que la presó Model "ha estat i serà un símbol de resistència republicana. Per això i més hem ocupat #LaNostraBastilla, per reclamar #LlibertatPresosPolítics i per proclamar que #ExigimRepública i advertir que no ens conformem amb les molles, sinó que volem el pa sencer!#LaNostraBastilla"