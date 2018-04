Per la República

Girona commemorarà la nova denominació de la plaça de l'U d'Octubre de 2017 aquest dissabte

Girona commemorarà aquest dissabte, dia 21 d’abril, la nova denominació de la plaça de l’U d’Octubre de 2017. Per fer-ho, l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb diverses entitats veïnals i cíviques, ha programat una sèrie d’actes festius i populars oberts a tota la ciutadania per formalitzar l’acord del Ple del 12 de febrer del 2018, en què es va aprovar canviar el nom de la plaça de la Constitució per plaça de l’U d’Octubre del 2017.

“El canvi de nom de la plaça dóna pas a una nova etapa que s’ha de basar en la construcció de la república. Volem que la plaça representi la llibertat i els valors d’aquesta república i que sigui, alhora, un homenatge a la ciutadania que va actuar dignament contra l’opressió i la violència”, ha subratllat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

La voluntat expressada tant pels grups municipals com per les entitats que donen suport al canvi de nom és que la plaça esdevingui un homenatge a la ciutadania que va participar de l’U d’Octubre de 2017. Així ho han manifestat tant la portaveu del grup municipal d’ERC-MES, M. Mercè Roca, com la portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, Laia Pèlach, en la presentació de la programació dels actes del dissabte que s’ha fet aquest matí. Roca ha assenyalat que la plaça serà un “espai d’homenatge als voluntaris que van fer possible el referèndum i a les persones que van votar fent ús de la democràcia” i Pèlach ha manifestat que la plaça és un espai “necessària per reivindicar el paper de la ciutadania i la seva resistència pacífica, ferma, intel•ligent i imaginativa”.

En la mateixa línia, el representant de la Federació d’Associació de Veïns de Girona, Romà Monreal ha assegurat que l’acte el canvi de nom és “un homenatge a la ciutadania” i representant de l’entitat Voluntaris pel Dret de Defensa de Girona, Albert Carreras, ha remarcat que és “un pas simbòlic molt important”. Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns del Mercadal, Ferran Girón, ha comentat que dissabte aprofitaran l’acte per explicar la història de la plaça.

Un matí d’activitats populars, festives i obertes a tothom

L’acte central de la commemoració de dissabte es farà a les 12.30 h, quan es descobrirà la placa commemorativa situada als peus de l’escultura dedicada A la constitució de 1978, de l’escultor Francisco López Hernández. També s’instal•laran les dues plaques de carrer amb el nom de “Plaça de l’U d’Octubre de 2017” a la façana de l’escola i a la façana de l’edifici que limita amb la plaça i la Gran Via de Jaume I. A banda de la denominació de l’espai, la placa incorporarà també la cita següent del filòsof Xavier Antich: “Només hi ha una cosa pitjor que l’oblit. No saber que s’oblida”.

Com que l’acte coincideix amb l’inici de les Festes de Primavera, la cercavila inaugural de les festes sortirà a les 11 h des de la plaça de l’U d’Octubre de 2017. La rua, protagonitzada pels gegants i els capgrossos de Girona i el Tarlà, arribarà fins al carrer de l’Argenteria i, un cop acabada la penjada del Tarlà, tornarà a la plaça.

En paral·lel, a les 11.15 h, a la plaça de l’U d’Octubre de 2017, hi haurà una trobada de danses populars, amb una demostració de nens i nenes de l’Escola de Dansa de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes i els Rebrolls del GEiEG, i una ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona i la colla sardanista Aires de Girona.

Per acabar la celebració, a partir de les 13.30 h hi haurà una festa popular a la plaça amb un vermut popular, a càrrec de Quatre Rius de Girona, i un concert festiu amb el grup Hora de Joglar. Tal com ha remarcat el representant de Girona Vota, Sergi Font, s’ha pensat “una jornada centrada en la cultura i en el que va passar l’U d’Octubre de 2017 a la ciutat”.

Durant l’acte es projectarà també un recull d’imatges del vídeo Jornada de l’1-O al Col·legi Verd, de la periodista Ester Bertran. A més, el Museu del Cinema projectarà durant tot el dia el documental 1-O, de MediaPro.