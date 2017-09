#caputxinada2017

Mobilitzacions d'estudiants de secundària arreu del Principat en defensa del referèndum

Aquest dimecres hi han hagut mobilitzacions d'estudiants de secundària arreu de Catalunya

A Vic (Osona) s'han manifestat més de 600 estudiants; a Manresa (Bages), uns 200 alumnes van recórrer la ciutat sota el lema "Construïm l’educació popular!". A Igualada (Anoia) la protesta va acabar davant de la caserna de la Guàrdia Civil. A Berga (Berguedà), es va tallar la C-16

A la capital del Segrià, van confliuir un miler d'estudiants de diverses comarques en un amanifestació. La marxa la van convocar el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Universitats per la República i va recórrer el centre de la ciutat, des del rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) fins a la plaça de la Paeria

A Girona, unns 500 alumnes de diferents instituts han tallat les rotondes del Trueta i la de Pedret i Pont Major. La marxa ha sortit de la plaça Independència. Els participants han cridat consignes com "sense els joves no hi ha revolució" i "els carrers seran sempre nostres". La convocatòria està encapçalada pels instituts gironins Santiago Sobrequés i Vicens Vives.

A Figueres, 200 joves han fet una acte de protesta davant l'hotel on s'allotgen els agents de policia i Guàrdia Civil

Tancades a la URL i a la Facultat dd Medicina la UB

Els estudiants d'Educació i Psicologia de la URV

L'Assemblea d'Educació i Psicologia de la URV conjuntament amb el Comitè de Defensa del Referèndum de la Universitat Rovira i Virgili han decidit la tarda del dimecres dia 27 de setembre acampar davant l'edifici principal de la FCEP. Després de múltiples reunions i del posicionament públic del rector de la Universitat s'ha decidit per unanimitat realitzar una acampada per tal de poder denunciar i preparar la vaga del dia 28 de setembre.

Els portaveus de l'Assemblea informen que l'acte començarà amb una assemblea oberta el dimecres 27 a les 20 hores, amb un passi de pel·lícula a la fresca i culminarà amb l'acampada. Dijous els actes no s'aturaran i durant tot el matí realitzaran diverses accions com un esmorzar d'autogestió, un mural reivindicatiu, una taula rodona amb docents i alumnes al voltant del paper dels educadors respecte el canvi social així com una marxa que es dirigirà cap al Campus Catalunya des d'on començarà la manifestació.

En tot moment s'ha remarcat que l'acampada serà «totalment pacífica» i que el seu objectiu principal serà «enfortir les relacions entre estudiants així com mostrar el desacord cap al rectorat de la Universitat per la decisió de no cedir cap espai de cara al referèndum del diumenge dia 1 d'octubre». Finalment han anunciat que amb l'acampada i la vaga «no s'acaben les mobilitzacions». Al llarg d'aquests dies seguiran pendents dels esdeveniments per tal de seguir treballant des de tots els nuclis universitaris, segons informa Tarragona Diari.cat.

D'altra banda, aquesta nit s'ha sabut que els estudiants de Medicina de la Un passaran la nit a la seva facultat.