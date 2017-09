Diego Pérez de los Cobos, el coronel a qui la fiscalia vol que els Mossos obeeixin va ser jutjat per torturar un independentista basc

L’any 1999 el Consell de Ministres del govern de Jose María Aznar va indultar els guàrdies civils comandats per Diego Pérez de los Cobos que estaven condemnats pel Tribunal Suprem a un any de presó i sis d'inhabilitació per torturar al gener de 1992 a l'independentista basc Kepa Urra.

Diego Pérez de los Cobos és coronel de la Guàrdia Civil i diplomat de l'Estat Major. Des de fa anys està vinculat al ministeri de l'Interior. Té experiència en policia judicial i també en la lluita contra l’independentisme basc. Durant la seva època al País Basc, va ser jutjat el 1997 per tortures a Kepa Urra, membre d'ETA, juntament amb cinc agents més de la Guàrdia Civil. El seu germà és Francisco Pérez de los Cobos va ser el president del Tribunal Constitucional (TC) entre el juny del 2013 i el març del 2017.

