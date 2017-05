Coordinadora d’Electes del Maresme (CEM)

Aquest dimarts 23 de maig del 2017 a les 11h del matí, s’han reunit a Arenys de Munt, diversos càrrecs electes de la comarca. A la taula una representant de la CUP, del PEDECAT i com a amfitrió el batlle del poble Joan Rabasseda d’ERC.

Des de la taula s’han fet breus intervencions en el sentit d’anar cap a la construcció de la República Catalana, que permetrà fer un Estat democràtic que millori les condicions socials, econòmiques, de les persones. Entenem aquesta (CEM) com a eina d’anàlisi, de treball conjunt, mecanisme impulsor del Referèndum i organisme de defensa contra la repressió de l’Estat.

En el document repartit durant l’acte podem llegir, Garantir l’aplicació de les anomenades, Lleis de desconnexió que el Parlament de Catalunya ha d’aprovar en els propers mesos, així com estudiar la recuperació i implementació de les Lleis de protecció social suspeses pel Tribunal Constitucional, òrgan que considerem incompetent.

El document segueix amb unes consideracions sobre l’organització interna de la CEM. Formen part de la CEM tots els càrrecs electes que així ho vulguin i comparteixin les funcions definides. La CEM tindria dos òrgans interns: el Plenari compost per tots els càrrecs que decideixin formar-ne part; i la Permanent, formada per 11 persones designades amb criteris de representativitat, que definiran i executaran les línies d’actuació. Hi estarà representada la pluralitat política de manera consensuada i les decisions es prendran preferentment per consens.

A l’acte hi han participat unes 45 persones entre càrrecs electes i persones convidades. La sensació entre els presents era la d’estar immersos en un procés accelerat cap a la República catalana, que alhora implica la marxa de l’Estat espanyol que actua com a llast i nosa en al construcció d’una societat més lliure, basada en la democràcia econòmica i la participació popular en la gestió dels òrgans del poder democràtic.

La trobada ha esdevingut en un passadís del Centre Moral del poble, en el mateix indret on el 13 de setembre del 2009 es van fer les votacions les votacions de la primera Consulta sobre la independència del Principat de Catalunya, després en van seguir 553 més. Passat i present mitjançant el fil roig de la lluita es donaven la mà en aquell recinte carregat d’història, que 8 anys enrere fou testimoni de la força del poble organitzat que ultrapassant els límits autonomistes de la política institucional votà a favor de la independència del poble amb un 92,6% de sí, 2,3% no, un 1’1% de vots en blanc, i un 0,4% de vots invàlids.

Volem retre un record a aquell 13 de setembre del 2009 quan el poble d’Arenys de Munt, va fer sentir la seva veu al voltant del concepte del dret democràtic a l’autodeterminació. El primer document que esmenta aquest dret és la declaració d’independència dels EUA del 1776. Formulat de manera més precisa, a proposta de Vladimir I Lenin, el concepte del dret a l’autodeterminació apareix en el Congrés dels Bolxevics de 1913, on s’aprova una resolució favorable a l’exercici del dret a l’autodeterminació, amb l’aclariment que per autodeterminació s’entén el dret a la separació política i de constituir Estats nacionals independents.

Ben segur que ahir, una baula més en el camí de la nostra llibertat com a poble s’afegí en el camí cap a la República catalana independent.