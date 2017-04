Cap a la reuptura

Esquerres per la Independència presenta com serà la República Catalana des del minut 0

«La República Catalana des del minut 0» és el títol de l’acte que impulsa Esquerres per la Independència, emmarcat dins la campanya general «Referèndum, República, Sí!». En concret, la plataforma d’esquerres pretén explicar amb una sèrie d’actes arreu el territori com seria Catalunya si ja fos un Estat independent, i com serà la República Catalana des de la proclamació de la independència, fent valer la sobirania que l’Estat espanyol nega sistemàticament al poble català. Creuen que cal explicar els atacs contra drets socials i fonamentals que rep la societat catalana per part de l’Estat, com demostren les impugnacions i sentències del Tribunal Constitucional.

Segons expliquen, si Catalunya ja fos una República independent tindríem una societat molt més progressista i d’esquerres, i es basen en les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). El material editat per Esquerres per la Independència agrupa les lleis anul·lades per l’Estat espanyol en tres apartats: en drets fonamentals, en protecció social i ambiental i en economia. Així, al primer apartat hi trobem lleis aprovades pel Parlament i anul·lades per complet pel TC com la Llei de consultes populars i formes de participació ciutadana (Llei 10/2014) i la Llei contra els espectacles taurins que incloguin la mort de l’animal (Llei 28/2010). També en aquest apartat hi ha la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes (Llei 17/2015), anul·lada parcialment pel TC. En matèria de protecció social i ambiental hi figura la Llei que garanteix el subministrament elèctric o de gas a les persones vulnerables (Llei 22/2010), la Llei contra el fracking (Llei 2/2014), l’impost sobre les centrals nuclears (Llei 12/2014) i la Moció contra els tractats internacionals TTIP, CETA i TISA, moció sense efecte per negació de competències. Per últim, en relació a l’economia, entre d’altres lleis hi figura l’impost sobre els dipòsits bancaris (Llei 4/2014) i la ecotaxa (Llei 5/2012).

L’acte de presentació d’aquesta nova campanya es farà el dijous 4 de maig a les 7 de la tarda a l’Auditori del Centre Cultural de Bellvitge (Plaça de la Cultura, 1) a l’Hospitalet de Llobregat, i intervindran la diputada de la CUP Mireia Boya, l’exdiputat d’EUiA David Companyon, i la membre de la Mesa del Parlament per Junts pel Sí Anna Simó (ERC). Presentaran l’acte la Carme Garcia i en Josep Ferrer, membres d’Esquerres per la Independència i respectivament Directora General del Departament d’Afers i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i membre de la junta d’Òmnium Cultural al Baix Llobregat.

Esquerres per la Independència ha finalitzat la fase d’expansió obrint nuclis al Baix Maresme, Alt Maresme, Mataró, Sants-Montjuïc (Barcelona), el Poble Sec (Barcelona), Nou Barris i Horta-Guinardó (Barcelona), El Camp, El Segrià, Baix Vallès, Baix Llobregat, El Pla d’Urgell... Els propers actes locals són el 28 d’abril a Mollerussa (Pla d’Urgell), el 30 d’abril a El Masnou (Maresme) i el 5 de maig a Mataró (Maresme).