Per la ruptura

Esquerres per la Independència tindrà presència al Segrià

El Centre Cívic de Pardinyes, a Lleida, acollirà demà dijous 23 de març a quarts de vuit del vespre una trobada per a impulsar un nucli comarcal d ’Esquerres per la Independència

Nascuda l’agost de 2014 com a paraigües de la gent independentista i d’esquerres que decideix fer campanya pel SÍSÍ al 9N, Esquerres per la Independència (ExI) s’ha reactivat públicament amb la campanya “Referèndum, República: SÍ!” amb l’objectiu de contribuir en la celebració del referèndum i la victòria del Sí des d’una òptica d’esquerres.

A les adhesions de personalitats com David Fernández, Joan Tardà, Teresa Forcades, Jaume Asens o Raül Romeva, s’hi van anar afegint organitzacions polítiques i sindicals (la CUP, ERC, Poble Lliure, el SEPC, l’Aurora, la Intersindical-CSC o CCOO per la Independència) i moltes persones a títol individual amb un clar nexe d’unió: la defensa ferma del dret a l’autodeterminació i la defensa de la República Catalana com a única via per a la transformació social.

La trobada de demà a Pardinyes, doncs, és el punt de partida per a la creació d’un nucli d’ExI al Segrià i el tret de sortida d’una campanya que pretén, amb amplitud de mires i fent una feina pedagògica important, arribar a barris i pobles on l’independentisme no és una opció majoritària però tampoc hi ha una oposició frontal.