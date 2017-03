Males pràctiques

Els grups d’esquerres de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet abandonen el ple en senyal de protesta

Denuncien les males pràctiques de l'alcaldessa Núria Parlón i del PSC i "ENS PLANTEM. Per a que germini un funcionament democràtic real i participatiu als Plens Municipals".

Els i les regidores dels grups municipals d'esquerres a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Som Gramenet i Gent d'Esquerres-ICV-EUiA, han abandonat el Ple municipal d'aquest dimecres 29 de març després de reprovar les males pràctiques de l'equip de govern del PSC i l'alcaldessa Núria Parlón.

Som Gramenet ha denunciat que, des de l'inici de la legislatura, han estat crítics, però des de la crítica constructiva, així com propositius, amb la presentació de diverses mocions i fent propostes a projectes a través d'al·legacions. Totes aquestes accions han estat totalment rebutjades en la seva majoria, sense cap mena de consideració de treball conjunt.

Així mateix, Som Gramenet també denuncien haver-se trobat amb l'obstrucció de la seva tasca com a grup de l'oposició, entre d'altres fets. La gota que ha fet vessar el got ha estat el canvi de la data del darrer Ple municipal, no per cap acte institucional, sinó per a que l'alcaldessa anés a Barcelona a un acte de pur màrqueting personal.

Som Gramenet es planta

DÈFICIT DEMOCRÀTIC, traduït en una habitual actitud de despotisme i manca de respecte en els Plens als grups de l'oposició (escridassades, sortides de to, talls en les intervencions, etc.), així com també amb traves en l'accés a informació.

MANCA DE TRANSPARÈNCIA, mostrada en la no aplicació de mocions ja aprovades en plens, o la negativa rotunda a debatre propostes de municipalització de serveis públics.

MANIPULACIÓ I ENGANY a través de l'ús de mitjans de comunicació públics de forma partidista. També denuncien aquesta manipulació en fets com la no aprovació de mocions presentades per l'oposició, per a després adjudicar-se-les com a pròpies.

"PORTES GIRATÒRIES", retratades amb el nomenament de càrrecs de confiança fets a mida, de dubtosa utilitat i amb assignació de sous desmesurats.

Per això "ENS PLANTEM. Per a que germini un funcionament democràtic real i participatiu als Plens Municipals".