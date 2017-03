Per la ruptura

Esquerres per la Independència organitza una trobada oberta per impulsar un nucli al Camp

La plataforma Esquerres per la Independència ha organitzat una trobada oberta per tal d’impulsar un nucli al Camp de Tarragona, que tindrà lloc el dimarts 4 d’abril, a les 19.00 hores, a la sala de formació de la IAC (C/August 21, Tarragona) i comptarà amb la presència d’un dels coordinadors de la plataforma.

Esquerres per la Independència és una plataforma àmplia que agrupa a persones, organitzacions polítiques, sindicals, etc que entenenem la construcció de la República Catalana com un mitjà per resoldre molts dels problemes del dia a dia que ens afecten en tots els àmbits. Entenem que la independència és un pas necessari i decisiu per bastir un país just i lliure de corrupció i desigualtats. Ens cal doncs decidir el nostre futur. Per això defensem el referèndum com l'eina democràtica per fer valer la voluntat popular.