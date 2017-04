Espoli

El País Valencià es mobilitza contra l'espoli i els PGE

Una vintena d'organitzacions han fet una crida a tota la societat per a donar suport a la manifestació commemorativa del dia 29 d’abril i omplir-la de contingut reivindicatiu per a dir: No als PGE, Prou d’Espoli. A més a més, hi ha el compromís de promoure una gran mobilització coincidint amb els dies previs de l'aprovació del Pressupostos al Parlament Espanyol.