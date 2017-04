Ni el pa, ni les molles. L’espoli continua

Un any més observem com els PGE són un mecanisme d’espoli al poble valencià que limita i impossibilita la implementació de polítiques reals de transformació social que milloren la vida de les valencianes i dels valencians. S’utilitza el model pressupostari per sotmetre econòmica i políticament les institucions valencianes mitjançant el deute per perpetuar aquesta situació colonial de dependència al regne d’Espanya.

Les xifres del saqueig sistemàtic que patim al País Valencià són ben significatives; estem a la cua de la inversió per persona, 119€ quan la mitjana espanyola és de 185€/persona, de les inversions de l’Estat el 6,9% ens arriba als valencians i valencianes que som el 11% de la població. Estes xifres s’agreugen si tenim en compte que aportem fiscalment més que la mitjana espanyola a causa d'estar emmarcats en el grup de autonomies més riques quan realment som de les més pobres. Aquesta situació d’infrafinançament sumada a la sobreaportació fiscal que fem des del País Valencià suposa més de 6.000 milions d’euros que fugen/volen/se'n van cada any cap a la metròpoli i no tornen, el 6% del PIB o la totalitat del pressupost per a sanitat del 2017 per fer-nos una idea. L’espoli és generador de pobresa i exclusió social de una bona part de la ciutadania valenciana (sobre el 31% de les persones que habitem al País Valencià, una de cada tres, està en situació de pobresa i exclusió social)

Les xifres de l’espoli són evidents així com les infraestructures radials en l’Estat espanyol (recordem que més del 80% de la inversió al corredor mediterrani s’ha fet als trams de connexió en Madrid). Aquest menyspreu al poble valencià és possible gràcies al vassallatge històric del PP valencià, servilisme que ha ficat com exemple José María Aznar relegant les nostres institucions a meres sucursals defensores dels interessos del regne, tentacles de l’Estat, poregoses alhora de defensar els interessos valencians i facilitadores del clientelisme com a vàlvula de descompressió del malestar social.

Necessitem unes institucions valentes i un poble mobilitzat i organitzat per capgirar aquesta situació de pleitesia anacrònica que patim. Un full de ruta compartit que ens reconega com a subjecte polític amb capacitat d’iniciar un procés constituent cimentat en l’apoderament individual i col·lectiu que ens permeta poder decidir lliurement el nostre futur.

No a l'espoli. Mobilitzem-nos. Volem decidir.

Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, @DaDPV