L’ASM reclama un acte de «dignitat» similar al de les Corts Valencianes per les «escandaloses» xifres dels PGE

Insta el Parlament a fer una declaració «unànime» de protesta,

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha reclamat al Govern que no es limiti a expressar «decepció i indignació» per la inversió dels pressuposts generals a les Balears, en paraules de la consellera d'Economia Catalina Cladera, i insti el Parlament a fer una declaració «unànime» de protesta, tal com han fet les Corts Valencianes, on tots els grups parlamentaris, inclòs el PP, han rebutjat oficialment el pressupost de l’Estat espanyol. En aquest sentit, també han exigit un pronunciament «clar» dels diputats i senadors a Madrid.



Des de l’ASM han recordat que els pressuposts del Govern espanyol davallen un 7% les inversions territorials a les Balears, que passen dels 142 € per habitant de 2016 a 128 €. «Unes xifres escandaloses que ens continuen relegant a la coa de les comunitats autònomes i es tradueixen en llistes d'espera als hospitals, saturació dels PAC i manca d'escoles, transport públic, ajuts a petits i mitjans empresaris, atenció social, etc», han lamentat des de l’ASM. Per això, han reclamat que es dugui a terme un acte de «dignitat» dels nostres parlamentaris i han assenyalat que esperen que aquesta sigui «la primera pedra d’una gran manifestació popular en defensa de la qualitat de vida dels mallorquins».