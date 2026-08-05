Recuperem Marivent reclama que el palau recuperi la funció de Museu Saridakis

L'entitat Recuperem Marivent (ReM) ha fet públic un nou manifest coincidint amb l'estada estiuenca de la família reial a Mallorca en què reclama que el Palau de Marivent deixi de ser residència de vacances dels Borbons i recuperi la funció per a la qual, segons recorda, va ser llegat per l'enginyer, mecenes i artista Joan de Saridakis: convertir-se en el Museu Saridakis, obert al conjunt de la ciutadania.
En el text, signat per la presidenta de l'entitat, Agnès Ambròs i Costa, ReM sosté que la utilització de Marivent per part de la família reial contravé la voluntat expressada de Saridakis i lamenta que Mallorca continuï privada d'un equipament cultural que considera de titularitat moral col·lectiva. L'entitat recorda que el llegat incloïa tant l'edifici com la col·lecció artística reunida pel seu propietari.
El manifest emmarca aquesta reivindicació en una crítica més àmplia al model econòmic i polític que, segons l'entitat, pateixen les Illes Balears. ReM denuncia l'elevat cost de l'habitatge, l'espoli econòmic, la precarització social i la manca d'espais culturals públics i gratuïts, i considera que la recuperació de Marivent tindria també un valor simbòlic en aquest context.
L'entitat afirma que la família reial ja disposa del Palau de l'Almudaina, propietat de Patrimonio Nacional, com a residència oficial durant les seves visites a Mallorca i considera que aquest espai és suficient per a les seves necessitats institucionals. Per aquest motiu, demana que Marivent sigui retornat al poble mallorquí i gestionat pel Consell Insular de Mallorca d'acord amb la finalitat original del llegat.
A més, Recuperem Marivent planteja que les edificacions aixecades posteriorment dins el recinte —com els habitatges de les infantes o altres construccions de servei— puguin destinar-se a habitatges protegits per a persones en situació de vulnerabilitat. L'entitat vincula aquesta proposta amb la crisi residencial que viu Mallorca i recorda la proliferació d'assentaments de caravanes com a conseqüència de les dificultats d'accés a un habitatge digne.
El manifest també critica que el Govern de les Illes Balears assumeixi anualment una part del cost de manteniment de les instal·lacions i defensa que aquests recursos haurien de revertir en un equipament públic accessible per a la ciutadania. Com a precedent, ReM esmenta la recuperació pública del Pazo de Meirás i expressa el desig que Marivent segueixi un camí similar.
L'entitat conclou reclamant que aquest sigui el darrer estiu en què la família reial utilitzi el que considera el Museu Saridakis i reitera la seva demanda perquè el conjunt passi definitivament a mans públiques per al gaudi de la societat mallorquina.