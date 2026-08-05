Des de ReM (Recuperem Marivent) un any més tornam a reclamar la devolució del Palau de Marivent al poble mallorquí. Tal i com fou la voluntat del seu propietari, l'Ioannes/Joan de Saridakis (enginyer, mecenes d'art, pintor i gravador), qui ens el llegà amb la finalitat que es convertís en el Museu Saridakis i s'hi pogués gaudir de totes les obres que va anar col·leccionant al llarg de la seva vida, entre elles les peces escultòriques de la seva primera companya, Laura Mounier i els seus propis quadres.
Som una de les Comunitats Autònomes que generen més riquesa dins l'Estat espanyol i, a la vegada, de les més espoliades i amb els preus de les vivendes (tant per llogar com per comprar) més alts d'aquest Estat que ens ha deixat clar que ens vol exclusivament com a colònia, per a extreure riquesa i deixar-hi precarietat, per imposar-hi llengües i cultures foranes i, que a tal finalitat, no dubte a reprimir qualsevol veu que qüestioni aquest model.
Si parlem d'espais culturals i/o artístics públics i gratuïts, que és el que hauria de ser Marivent, tampoc no és que ens sobrin.
Però és que ja no es tracta de cercar més justificacions! Marivent hauria de ser nostre perquè així ho va voler el Sr Saridakis i ho va respectar la seva segona dona, Annunziata Marconi-Taffani.
Els darrers anys, passavem pena de que ens hi encolomassin el rei emèrit... Però hem vist com ha vingut fa una setmana i no n'ha fet ús. En aquest cas, sí que la Casa Reial actual s'ha preocupat molt de fer un cordó sanitari entre el rei actual i el seu pare.
Però no veu el rei Felip VI que continuant fent ús de Marivent (molts pocs dies a l'any...encara que la reina emèrita ho compensi amb escreix!), s'apropa cada cop més a les "maneres de fer" del seu pare? Que accepta okupar una residència que els hi fou cedida en temps del dictador Franco? De què serveix per tant, tant cordó sanitari, tant voler preservar "la seva imatge"... si el rei actual i tota la seva família, continua usant el Museu Saridakis com si es tractés d'un lloguer turístic, il·legal com la majoria d'aquests lloguers i com ho és l'espoli de Marivent per part de la Família Reial.
Cal recordar que ja tenen ca seva, propietat de Patrimonio Nacional, el Palau de l'Almudaina, i és allà on haurien de residir quan venen a Mallorca. Està perfectament equipat pel "Dolce far niente" i poder descansar...per rebre a autoritats i fins i tot per celebrar la pantomima-paripé, del "Besaculs" on conviden a una ínfima part de la societat mallorquina benestant, dedicada a la política i gent de la "incultura"…cada cop menys.
A més a més, està dotat de les mesures de seguretat més modernes, està a prop de la zona de compres "de luxe" de Ciutat i a tocar del Club Nàutic de Palma. El Palau de l'Almudaina està fet a mida per a rebre'ls... ja és una pena que el deixin abandonat d'aquesta manera!
Com ja hem dit anteriorment, si l'actual casa reial vol realment donar "una imatge ètica", apartada dels "cadufos" del patriarca, d'una vegada per totes han de retornar el Palau de Marivent al poble de Mallorca, representat pel Consell Insular per tal que se li puguin donar els usos pel qual fou donat en herencia.
I ... fins i tot diríem més! Al haver construït diverses edificacions dins el recinte del mal anomenat Palau de Marivent (els xalets de les infantes, edificis per agents de seguretat, la concertina devora el mur...), es podríen ampliar els usos: convertir aquestes edificacions en Vivendes Protegides per gent vulnerable. De fet, en tenen un clar exemple al pàrquing públic de cotxes que tenen ben al davant de Marivent, ara convertit en un assentament de caravanes. Caravanes com el màxim exponent de la precarietat residencial i crisi habitacional que patim a les Illes... recordem-ho de nou: una de les zones més riques de l'Estat i amb un percentatge altíssim de gent empobrida...gent que treballa i amb dos sous que ha de viure en una caravana (mesos en que hem arribat als 40 graus de temperatura força dies, sense àrea de servei, ni dutxes, ni WC...)
Per acabar, tan sols tornar a recordar que al Govern Balear, és a dir a totes i cadascuna de nosaltres, gent de les Illes, li toca aportar entre un milió i mig i dos milions a l'any com a part del manteniment d'aquest lloguer turístic en que s'ha convertit el MUSEU SARIDAKIS. Per tant, perquè no podem gaudir nosaltres, les residents, d'aquestes instal·lacions que mantenim amb el nostres impostos?
No fa massa el Pazo de Meirás, requisat pel dictador Franco a la família de l'escriptora Emilia Pardo Bazán, ha tornat a mans públiques.
La propera recuperació serà el Palau de Marivent, passant a mans del Consell Insular de Mallorca, pel gaudi de tota la societat mallorquina.