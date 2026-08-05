Menys Turisme, Més Vida denuncia la violència policial del 26-J i anuncia accions legals amb Alerta Solidària

La plataforma Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària han anunciat aquest dimecres les accions que emprendran arran de la intervenció policial que va tenir lloc després de la manifestació del passat 26 de juliol a Palma. En una roda de premsa, les dues organitzacions han denunciat el que qualifiquen de "brutalitat policial" i han exigit que s'assumeixin responsabilitats pels fets.
Segons les dades presentades, un mínim de 25 persones van patir lesions durant la càrrega policial, dues de les quals van haver de ser hospitalitzades. Les entitats han afirmat que treballen per documentar totes les agressions i impulsar les actuacions jurídiques corresponents amb el suport d'Alerta Solidària.
Durant la compareixença també hi han participat diverses persones que van resultar ferides en la manifestació, que han denunciat l'actuació dels cossos policials i han assegurat que els fets no aturaran la mobilització contra el model turístic que, segons la plataforma, agreuja la crisi d'habitatge, la precarietat laboral i la degradació ambiental que pateix Mallorca.
Menys Turisme, Més Vida ha reiterat que continuarà impulsant la mobilització social "sense por" i ha fet una crida a participar en la convocatòria prevista per al 8 d'agost a Sóller, on es tornarà a reclamar un canvi de model sota el lema «Menys Turisme, Més Vida».
Les organitzacions consideren que la resposta policial del 26 de juliol representa un intent de criminalitzar la protesta social i sostenen que la defensa del territori i d'un model de vida digne continuarà als carrers. "Per una Mallorca que s'estimi a si mateixa. Per una Mallorca amb futur", van reivindicar al final de la roda de premsa.