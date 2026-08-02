La CUP vota contra el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire d'Osona per les contradiccions sobre les Zones de Baixes Emissions

La CUP ha votat en contra de l'aprovació definitiva del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (PMQA) d'Osona al ple del Consell Comarcal, després de denunciar una «contradicció flagrant» entre l'informe de resolució de les al·legacions presentades durant la tramitació i el document que finalment s'ha sotmès a aprovació.
Abans de la votació, el grup va demanar la retirada del punt de l'ordre del dia en considerar que el document incorporava criteris diferents dels que figuraven en la resposta oficial a les al·legacions, especialment pel que fa al tractament de les Zones de Baixes Emissions (ZBE). Segons la CUP, aquesta discrepància genera inseguretat sobre l'aplicació efectiva d'una de les principals mesures destinades a reduir la contaminació atmosfèrica.
En no prosperar la petició de retirar el punt, la formació va votar en contra de l'aprovació definitiva del pla i va criticar que el document no aclarís quin paper han de tenir les ZBE en l'estratègia comarcal de millora de la qualitat de l'aire.
La CUP sosté que la lluita contra la contaminació exigeix actuacions decidides i coherents, però també transparència en la tramitació administrativa. En aquest sentit, considera que un document aprovat definitivament no pot contradir el contingut de la resolució de les al·legacions, ja que això dificulta la comprensió del pla i n'afebleix la seguretat jurídica.
La formació també va aprofitar el debat per recordar l'impacte que la mala qualitat de l'aire té sobre la salut pública. Amb el lema «Fins als nassos de respirar merda!», va reclamar mesures efectives per reduir les emissions contaminants, especialment les derivades del trànsit, i va defensar que les polítiques ambientals han de combinar l'ambició en la reducció de la contaminació amb una aplicació clara i coherent dels instruments previstos.
La CUP considera que el PMQA d'Osona encara és a temps de corregir aquestes contradiccions i reclama que qualsevol desplegament de les Zones de Baixes Emissions es faci amb criteris transparents, seguretat jurídica i una planificació que garanteixi tant la protecció de la salut com una mobilitat sostenible a la comarca.