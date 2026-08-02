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L'ANC recupera la campanya «Ponts per la Independència» coincidint amb l'operació sortida

Ponts per la Independència
L'ANC recupera la campanya «Ponts per la Independència» coincidint amb l'operació sortida

L'Assemblea Nacional Catalana fa una crida a omplir d'estelades els ponts de les principals autopistes durant els dies de més mobilitat per visibilitzar el suport a la independència.

02/08/2026 Política

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha impulsat una nova edició de la campanya «Ponts per la Independència», aprofitant l'operació sortida de les vacances d'estiu per fer visible el moviment independentista arreu del país. L'acció s'ha convocat per als dies divendres 31 de juliol i dissabte 1 d'agost, coincidint amb un dels caps de setmana amb més desplaçaments per carretera.

A través d'un missatge difós a les xarxes socials, l'entitat anima la ciutadania a penjar estelades als ponts que travessen les principals autopistes i vies ràpides dels Països Catalans. L'ANC considera que el gran volum de vehicles que circulen durant aquestes dates converteix l'operació sortida en una oportunitat per fer arribar el missatge independentista a desenes de milers de persones.

L'organització també demana als participants que es posin en contacte amb les assemblees territorials per coordinar les accions i garantir-ne el desenvolupament. La iniciativa s'emmarca en les mobilitzacions de carrer que l'entitat continua promovent amb l'objectiu de mantenir visible la reivindicació de la independència en l'espai públic.

La campanya dels «Ponts per la Independència» s'ha convertit amb els anys en una de les accions simbòliques més identificables de l'independentisme durant els períodes de màxima mobilitat, quan milers de conductors poden veure les estelades desplegades des dels ponts que travessen les principals vies de comunicació.

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