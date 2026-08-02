L'ANC de Gràcia denuncia que el Districte li torna a negar el permís per participar a la Festa Major

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Gràcia ha denunciat que el Districte de Gràcia li ha tornat a denegar el permís per organitzar les activitats que habitualment desenvolupava en el marc de la Festa Major del barri. Segons l'entitat, és el segon any consecutiu que no rep l'autorització municipal.
L'assemblea recorda que havia participat durant anys en la Festa Major i manifesta la voluntat de continuar-hi present amb les seves activitats, que considera una aportació més a la vida associativa i cultural del barri.
L'ANC de Gràcia va exposar aquesta situació durant una de les concentracions setmanals convocades per la plataforma Gràcia Llibertat, on va explicar els motius de la seva queixa i va reclamar que es garanteixi un tracte igualitari per a totes les entitats que volen participar en la festa.
L'entitat considera que la decisió del Districte limita la seva presència en un dels principals esdeveniments populars de Gràcia i reclama que es revisin els criteris aplicats perquè pugui tornar a formar part de la programació de futures edicions de la Festa Major.
🚫 El Districte de Gràcia NO ha donat permís per fer les nostres activitats a la Festa Major, els darrers dos anys— ANC Gràcia (@GraciaxINDP) July 31, 2026
👍🏼Hi hem participat durant anys i volem seguir fent-ho
🗣 Vam explicar la situació a la concentració setmanal de la plataforma Gracia Llibertat
📣 Aquí ho trobareu pic.twitter.com/pf2mUqzQfp