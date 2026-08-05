Les festes majors no són un espectacle ni un producte turístic. Són una expressió de la cultura popular, de la cohesió social i de la capacitat d'autoorganització dels barris. Formen part del patrimoni col·lectiu de Barcelona i són possibles gràcies a un teixit associatiu que sosté la vida comunitària durant tot l'any.
"La CUP Barcelona no acceptarà que la burocràcia acabi fent allò que no han aconseguit ni l'especulació ni la turistificació: afeblir el teixit associatiu que manté vius els barris. El govern municipal hauria d'estar al costat de qui construeix comunitat, i no convertir-se en un fre per a la cultura popular", remarca la formació
Al mateix temps, denuncia la contradicció d'un Ajuntament que facilita tota mena d'activitats vinculades al turisme, als grans esdeveniments i als interessos econòmics, mentre posa cada vegada més dificultats a les iniciatives impulsades pels barris.
Per aquest motiu, la CUP Barcelona reclama:
-La reducció immediata de les traves burocràtiques que afecten les entitats organitzadores de les festes majors.
-Més recursos econòmics i tècnics per a les comissions de festes i les entitats de cultura popular.
-Una relació basada en la confiança i no en la sospita permanent cap al teixit associatiu.
-El reconeixement de la cultura popular com un servei públic i un patrimoni viu que cal protegir.
Per a la CUP, "les festes majors han estat històricament espais de defensa de la llengua catalana, de la cultura popular i de la consciència nacional del poble català. Defensar-les és defensar els barris, el país i el dret de la nostra nació a continuar existint."