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El GOB Menorca estudia portar als tribunals el Consorci d'Urbanisme per la manca de transparència en expedients sancionadors

Manca de transparència
El GOB Menorca estudia portar als tribunals el Consorci d'Urbanisme per la manca de transparència en expedients sancionadors

L'entitat denuncia que no pot accedir als expedients sobre piscines il·legals en agroturismes de Menorca i prepara la via judicial si es torna a denegar la seva personació.

04/08/2026 Territori

El GOB Menorca ha anunciat que prepara un darrer intent de diàleg amb el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en sòl rústic de Menorca abans de recórrer als tribunals per la manca de transparència en diversos expedients sancionadors.

L'entitat ecologista denuncia que, malgrat haver-se detectat i confirmat irregularitats urbanístiques en agroturismes com Sant Llorenç de Llucalari, Morvedre Nou i, anteriorment, Torre Vella, els expedients continuen sense ser accessibles per al GOB i les presumptes infraccions es mantenen sense una resolució pública coneguda.

Després que el Consorci hagi rebutjat reiteradament la seva personació, tot i els pronunciaments favorables del Defensor del Poble sobre el dret de les entitats ambientals a accedir a aquesta informació, el GOB ha anunciat que, si es torna a denegar l'accés als expedients, iniciarà la via judicial per reclamar transparència i evitar la impunitat davant les infraccions urbanístiques en sòl rústic

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