Dani Cornellà acusa Paneque d'encadenar conflictes en habitatge, infraestructures i planificació territorial

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha intensificat les crítiques contra la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a qui atribueix una gestió que, segons afirma, està generant nous conflictes en diferents àmbits de la política territorial catalana.
Una de les qüestions que Cornellà ha assenyalat és la situació derivada de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet, a Barcelona. La detecció d'una nova esquerda en un dels edificis afectats ha obligat a allargar fins al setembre el retorn a casa d'una part dels veïns desallotjats, un episodi que el diputat ha utilitzat per denunciar la gestió del Departament. En un missatge publicat a les xarxes socials, Cornellà ha ironitzat afirmant: «Gràcies a la consellera Paneque i al Govern que perjudica tothom».
A aquesta crítica s'hi afegeix el debat sobre el futur de l'estació ferroviària de Figueres. Cornellà continua defensant que l'equipament es mantingui al centre de la ciutat i rebutja qualsevol proposta que en plantegi el trasllat. Segons el diputat, aquesta opció perjudicaria la mobilitat urbana i el paper vertebrador del ferrocarril, una posició compartida per Poble Lliure Nord-oriental i diversos col·lectius del territori.
El tercer front obert és el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables (PLATER). Després que el Govern anunciés l'ajornament de la seva aprovació, Cornellà ha atribuït la decisió a motius electorals. Segons el parlamentari, l'executiu evita aprovar un document controvertit abans de les eleccions municipals del maig del 2027 i preveu fer-ho després dels comicis, quan el cost polític sigui menor.
Per al diputat cupaire, aquests tres episodis responen a una mateixa manera d'entendre la gestió del territori, basada —segons sosté— en la manca de planificació, la poca capacitat d'escolta dels municipis i decisions que acaben generant conflictes socials i territorials.