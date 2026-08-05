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Casa Macià convoca unes jornades d'història pel centenari dels Fets de Prats de Molló

Jornades
Casa Macià convoca unes jornades d'història pel centenari dels Fets de Prats de Molló

Les sessions, previstes per als dies 3 i 4 d'octubre, abordaran els Fets de Prats de Molló, la Catalunya Nord del primer terç del segle XX i l'acció política de Francesc Macià

05/08/2026 Història

En el marc de la commemoració del centenari dels Fets de Prats de Molló (1926-2026), Casa Macià ha convocat unes Jornades d'Història que se celebraran els dies 3 i 4 d'octubre a Prats de Molló (Vallespir). La iniciativa vol reunir investigadors i estudiosos per aprofundir en un dels episodis més significatius de l'independentisme català del segle XX i en el context polític i social en què es va produir.

Les jornades se centraran en tres grans àmbits temàtics. El primer analitzarà el camí dels Fets de Prats de Molló fins a la Constitució Provisional de la República Catalana, aprovada a l'Havana el 1928. El segon estarà dedicat a la Catalunya Nord durant el primer terç del segle XX, mentre que el tercer aprofundirà en Francesc Macià i l'acció política d'Estat Català.

L'organització ha obert una crida a la presentació de comunicacions relacionades amb aquests tres eixos temàtics. Les propostes es poden enviar fins al 31 d'agost al correu electrònic jornades@casamacia.cat.

Aquestes jornades formen part dels actes del Centenari dels Fets de Prats de Molló, impulsats per Casa Macià, amb la col·laboració de diverses institucions culturals i administracions dels dos costats dels Pirineus. La commemoració pretén revisitar la transcendència històrica dels fets de 1926, quan Francesc Macià i un grup de voluntaris d'Estat Català van preparar des de Prats de Molló una expedició armada per proclamar la independència de Catalunya, una acció frustrada per les autoritats franceses però que va projectar internacionalment la causa catalana.

Les jornades volen contribuir a renovar la recerca sobre aquell període i fomentar el debat historiogràfic sobre el paper de Macià, d'Estat Català i de la Catalunya Nord en la configuració del moviment independentista contemporani.

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