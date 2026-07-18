Recorren als tribunals els dragatges de l'ampliació nord del Port de València

L'associació Ecologistas en Acción-CODA ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'execució del projecte del moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València. L'acció judicial, impulsada en el marc de la Comissió Ciutat-Port, denuncia que els dragatges als ports de València i Sagunt per obtenir materials de farciment s'estan duent a terme sense una avaluació ambiental específica i amb una Declaració d'Impacte Ambiental del 2007 que consideren obsoleta.
El recurs demana que es paralitzin cautelarment les obres fins que es tramiti i s'aprovi una nova avaluació d'impacte ambiental adaptada al projecte actual. Les entitats sostenen que les modificacions introduïdes respecte del projecte original obliguen legalment a una nova avaluació, que també hauria d'analitzar els efectes derivats del funcionament de la futura terminal, com l'augment del trànsit marítim i de camions, el risc d'accidents i l'increment de les emissions contaminants.
Segons els ecologistes, els dragatges ja estan provocant una elevada terbolesa de les aigües i l'afectació d'espais protegits com el Parc Natural de l'Albufera i la Xarxa Natura 2000, amb impactes sobre espècies sensibles com les praderies de posidònia i la mantelina. El recurs incorpora documentació gràfica i imatges per satèl·lit que, segons els denunciants, evidencien l'abast dels sediments en suspensió al llarg de diversos quilòmetres del litoral entre Sagunt i el sud de València.
Les entitats recorden que ja havien advertit aquestes presumptes irregularitats a les administracions des del juny de 2025, però denuncien que la manca d'actuació dels organismes competents les ha portat finalment a acudir als tribunals.