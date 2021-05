Infraestructures

Decidim! amb les mobilitzacions veïnals i ecologistes contra l'ampliació del port de València

L'entitat demana al Govern del Botànic i a l'Ajuntament de València que actuen d'acord amb els seus principis i en benefici dels interessos de la majoria d'aquest poble.

Decidim (Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià), ha valorat valorat molt positivament la mobilització que, encapçalada per diversos grups ecologistes i altres entitats cíviques, està realitzant-se contra l'anunciada ampliació del Port de València. Especialment la concentració que va tenir lloc en el mateix Port el passat 30 d'abril.

"Perquè el que està a punt de perpetrar-se suposarà, segons avalen els informes i estudis realitzats per diversos especialistes, una agressió de greus conseqüències mediambientals, impossible de revertir, que afectarà la costa propera a l'àrea de València, inclosa l'Albufera i altres zones sensibles del nostre entorn, i que incrementarà encara més el deute que hem de suportar els valencians i que ens sumeix com més va més en una situació de precarietat i falta de recursos que es podrien destinar a urgències socials prioritàries en aquests temps de pandèmia (sanitat, cultura i educació, habitatge, recuperació del camp, model econòmic sostenible i més just que faça possible la creació de treball, etc.)". argumenta Decidim.

Davant un projecte d'aquestes dimensions, que seria determinant per al present i el futur del País Valencià Decidim es pregunta per què no es consulta la ciutadania, per què no s'obri un debat civil honest sobre aquesta i d'altres qüestions crucials. La reiteració en les obres faraòniques, costoses i de més que dubtós interès públic, que ja crèiem superada com a cosa del passat i de polítiques més autàrtiques, ens posa de nou en estat d'alerta. Perquè el que de nou se'ns vol vendre com un projecte necessari i beneficiós només beneficiarà les grans empreses constructores però posarà en greu perill el nostre entorn marítim, paisatgístic i agrícola, retraurà encara més l'horta valenciana, provocarà un augment del trànsit rodat i, en conseqüència, la qualitat de l'aire que respirem i de la vida que volem viure.

També es pregunta com un govern que es diu sensible i respectuós amb el medi ambient, que fins i tot té signat un protocol per a la sostenibilitat mediambiental, diu condicionar l'ampliació del Port de València a un informe d'impacte ambiental obsolet, poc exigent, fet en 2007. Necessitem que es jugue net, amb les cartes damunt la taula, necessitem que la societat valenciana es mobilitze i exigesca la retirada definitiva i immediata del projecte, que de nou ens venen com la panacea però que implica un model de creixement avui més qüestionat que mai. Necessitem un nou model econòmic i productiu per al País Valencià que pose fre a les especulacions i abusos del gran capital, que tinga en compte l'equilibri mediambiental, arrelat al territori i la seua gent, generador d'una riquesa més ben repartida.