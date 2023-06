infraestructures

Decidim! se suma a la manifestació "Contra l'ampliació del port de València"

La mobilització tindrà lloc aquest divendres, a les 18.30 h, i eixirà de l'Albereda, al costat del pont d'Aragó, es preveu que siga una «multitudinària». La marxa ja compta amb el suport de més de 170 organitzacions. També compta amb el suport d'Artistes, escriptors i catedràtics, entre ells l’alcalde de València en funcions, Joan Ribó.

Decidim! hha manifestat en un comunicat que cal "una vegada més cal plegar forces i fer sentir la nostra veu en contra d'un assumpte tan cabdal com l'ampliació del mal anomenat Port de València, i et necessitem" i se suma a la convocatòria, fent una crida a la participació, ja que "l'aampliació no obeeix a cap interès que beneficie el poble valencià. Darrere d'aquesta iniciativa només es troben que els interessos comercials i financers de grans empreses logístiques forànies que volen crear un HUB per l'intercanvi i distribució de mercaderies arran d'Europa. El projecte no té cap relació amb l'economia o l'indústria del País Valencià i, per tant, no té cap justificació econòmica tal com se'ns vol fer creure. Ans, el projecte comporta una afectació al territori i a les seues gents, que de dur-se a terme, seria impossible que ens rescabalarem".

La Comissió Ciutat-Port ja fa setmanes que difon a través de les xarxes socials la convocatòria d’aquesta manifestació amb vídeos de les diferents personalitats que donen suport a la protesta “en defensa de la salut, de les platges, de la sobirania alimentària del poble valencià i el seu tresor més preuat, l’Albufera de València”.

La marxa, anunciada fa uns dies, que recorrerà el centre del Cap i casal un dia abans que la nova alcaldessa, María José Català, prenga possessió del seu càrrec, arrancarà a les 18.30 h i circularà per l'Albereda fins al pont de l'Exposició, on travessarà el riu i avançarà en direcció a la Porta de la Mar, el carrer de Colom, el carrer de Xàtiva i finalment girarà per l'avinguda del Marqués de Sotelo per a acabar a la plaça de l'Ajuntament, on es llegirà un manifest i actuaran tres grups de música: Los Chikos del Maíz, Maluks i Xavi Sarrià.

La marxa, anunciada fa uns dies, que recorrerà el centre del Cap i casal un dia abans que la nova alcaldessa, María José Català, prenga possessió del seu càrrec, arrancarà a les 18.30 h i circularà per l'Albereda fins al pont de l'Exposició, on travessarà el riu i avançarà en direcció a la Porta de la Mar, el carrer de Colom, el carrer de Xàtiva i finalment girarà per l'avinguda del Marqués de Sotelo per a acabar a la plaça de l'Ajuntament, on es llegirà un manifest i actuaran tres grups de música: Los Chikos del Maíz, Maluks i Xavi Sarrià.

L’entitat, "coneixedora de la força de la ciutadania per a decidir el futur de la ciutat", ha remarcat que "continua amb el mateix esperit de lluita que en el passat altres moviments van encetar per transformar València, aturant la urbanització del Saler, la construcció d'una autovia a l'antic llit del riu Túria o la destrucció del barri del Cabanyal-Canyamelar".

El projecte, aprovat per l'Autoritat Portuària, continua pendent de solució a la qüestió nuclear, sobre la necessitat o no d'una nova declaració d'impacte ambiental, com reclama la plataforma ciutadana i han eixigit a Compromís i Unides Podem. A petició de Ciutat-Port, el tribunal superior va supendre cautelarment la resolució del Ministeri de Transició Ecològica que deixava la decisió en mans del port de València i ha obligat al pronunciament de Ports de l'Estat, que encara no s'ha produït.

Javier Canales recorda que l'objectiu és el desmantellament del dic nord, "la barrera que impedeix que els corrents marins continuen sedimentant arena a les platges del sud, que estan en regressió". "Ara mateix és senzill, tècnicament, però no ho serà quan es construïsca la plataforma de formigó, que és tan gran com 140 camps de futbol", ha explicat el representat de Ciutat-Port.

No repetir "les errades" de l'ampliació sud

Des de la federació de l'associació de veïns, amb representació també en la plataforma, Julio Moltó fa una crida a "no repetir les errades del passat". Recorda que l'exalcalde socialista Ricard Pérez Casado va admetre, trenta anys després, que l'ampliació sud havia sigut un error, pel fet de destruir la platja de Natzaret i la Punta. Va decidir-se el 1986, quan el PSPV era l'impulsor i el PP la formació a la contra. "Ens vam oposar i proposàrem que el port podia créixer a Sagunt i al sud, a Gandia. Han de reparar el dany i no fer l'ampliació nord", ha defés.