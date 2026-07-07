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Reclamen completar la reparació de l'enllumenat del camí de vianants fins a l'Hospital del Baix Penedès

fanals fora de servei
Reclamen completar la reparació de l'enllumenat del camí de vianants fins a l'Hospital del Baix Penedès

La Federació Xarxa Vendrellenca celebra que s'hagin reparat alguns punts de llum, però denuncia que el pas inferior continua completament a les fosques i que encara hi ha diversos fanals fora de servei.

07/07/2026 Salut

La Federació Xarxa Vendrellenca ha reclamat a l'Ajuntament del Vendrell una revisió urgent de tot l'enllumenat del camí de vianants que comunica el nucli urbà amb l'Hospital Comarcal del Baix Penedès. Tot i valorar positivament que s'hagi reparat una part dels punts de llum després de les darreres reclamacions ciutadanes, l'entitat considera que l'actuació és encara insuficient.

Segons denuncia la Federació, el pas inferior del recorregut continua completament sense il·luminació i encara hi ha diversos fanals fora de servei al llarg de l'itinerari. Aquesta situació, assegura, manté les condicions d'inseguretat per a les nombroses persones que cada dia utilitzen aquest accés per arribar al centre hospitalari.

L'entitat lamenta, a més, el temps que s'ha trigat a executar les primeres reparacions, especialment perquè es tracta del principal itinerari de vianants cap a un equipament públic essencial com és l'Hospital Comarcal del Baix Penedès. Durant aquest període, pacients, familiars, professionals sanitaris i altres treballadors han hagut de transitar per un recorregut amb una il·luminació deficient, especialment durant les hores nocturnes o de poca llum.

La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que garantir un accés segur a l'hospital és una responsabilitat de les administracions públiques i defensa que l'enllumenat del camí ha de funcionar íntegrament, sense punts foscos que puguin comprometre la seguretat dels vianants.

Per aquest motiu, reclama a l'Ajuntament que dugui a terme una revisió exhaustiva de tota la instal·lació, identifiqui els punts de llum que encara presenten deficiències i executi les reparacions pendents amb la màxima celeritat, prioritzant especialment el pas inferior, que continua sense cap tipus d'il·luminació.

La Federació ha anunciat que mantindrà el seguiment d'aquesta actuació fins que tot el recorregut disposi d'un sistema d'enllumenat plenament operatiu i garanteixi unes condicions adequades de seguretat per a totes les persones que diàriament es desplacen a peu fins a l'Hospital Comarcal del Baix Penedès.

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