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Portada Res-pública Educació

La vaga educativa centra una de les xerrades a Villores

Aplec dels Ports
La vaga educativa centra una de les xerrades a Villores

Representants de l’STEPV i directores d’escoles de la comarca han analitzat una mobilització que consideren històrica per a l’ensenyament públic valencià

25/07/2026 Educació
L’Aplec dels Ports 2026, que se celebra aquest cap de setmana a Villores, ha acollit aquest dissabte la xerrada «La vaga educativa: una mobilització per a la història», dedicada a analitzar les protestes protagonitzades durant els darrers mesos pel professorat valencià.

En l’acte han participat el portaveu de l’STEPV, Marc Candela, i les mestres i directores d’escoles dels Ports Maria José Prats Querol i Maria Pilar Bellés Carceller. La trobada ha permès abordar tant les causes de la mobilització com la situació específica que viuen els centres educatius de les comarques rurals.

La vaga educativa ha denunciat les polítiques aplicades pel govern valencià en àmbits com les plantilles, les condicions laborals del professorat, l’ensenyament en valencià i el funcionament de l’escola pública. Als Ports, aquestes reivindicacions s’afegeixen a les dificultats pròpies dels centres rurals, marcats per la dispersió territorial, la disminució de l’alumnat i la necessitat de garantir recursos suficients per mantenir obertes les escoles dels pobles.

La presència d’aquest debat dins l’Aplec dels Ports reforça el caràcter reivindicatiu de la trobada, que combina música, cultura popular i activitats festives amb espais de reflexió sobre els problemes socials, territorials i polítics de la comarca.

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