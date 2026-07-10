La Federació Xarxa Vendrellenca lamenta que el Vendrell descarti incorporar punts d'emergència 112 als camins

La Federació Xarxa Vendrellenca ha lamentat la decisió de l'Ajuntament del Vendrell de rebutjar la seva proposta d'incorporar punts d'emergència 112 als itineraris interpretatius i als refugis climàtics previstos en el projecte de senyalització de la xarxa de camins del municipi. Segons l'entitat, aquesta decisió representa "una oportunitat perduda" per reforçar la seguretat dels usuaris dels espais naturals.
En un comunicat, la Federació sosté que el govern municipal interpreta de manera errònia el funcionament d'aquests punts d'emergència, en considerar-los únicament un indicador de cobertura de telefonia mòbil. L'entitat recorda que la seva funció principal és permetre la identificació immediata de la ubicació d'una persona que necessita assistència.
Cada punt disposa d'una matrícula única vinculada a unes coordenades GPS i registrada al sistema del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Emergència 112 de Catalunya. Quan una persona comunica aquest codi durant una trucada al 112, els serveis d'emergència poden localitzar amb precisió el punt des d'on s'efectua l'avís, fet que, segons la Federació, redueix el temps de resposta en situacions d'accident o emergència.
L'entitat remarca que es tracta d'un sistema oficial impulsat per la Generalitat de Catalunya i implantat en nombrosos municipis i espais naturals del país. En aquest sentit, considera incomprensible que l'Ajuntament argumenti que aquests punts podrien generar confusió entre els usuaris, quan, segons defensa, formen part d'una xarxa pública de geolocalització d'emergències gestionada pel CAT112.
La resposta municipal també assenyala, segons explica la Federació, que la variabilitat de la cobertura de telefonia mòbil dificultaria la implantació del sistema. L'entitat replica que aquest criteri ja és valorat prèviament pel mateix Centre 112, que únicament autoritza la instal·lació dels punts en indrets on la cobertura ha estat verificada.
La proposta presentada per la Federació no preveia estendre el sistema a tota la xarxa de camins, sinó instal·lar entre quinze i setze punts estratègics als dos itineraris interpretatius i als sis refugis climàtics previstos en el projecte municipal. Segons els seus càlculs, el cost de l'actuació se situava entre els 2.800 i els 3.700 euros i podia assumir-se amb part dels 18.045,99 euros d'estalvi obtinguts en l'adjudicació del contracte de senyalització, sense necessitat d'incrementar el pressupost.
La Federació també recorda que aquesta iniciativa es va començar a treballar l'any 2023 amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Emergència 112 de Catalunya i assegura que, en el marc d'una actuació davant el Síndic de Greuges, l'Ajuntament havia manifestat que estudiaria la incorporació dels punts d'emergència al projecte de senyalització. Segons l'entitat, el rebuig final s'ha produït sense que s'hagi presentat cap informe tècnic que contradigui la documentació aportada ni els criteris del mateix CAT112.
Per tot plegat, la Federació Xarxa Vendrellenca considera que la decisió municipal evidencia una manca d'ambició en un projecte destinat a potenciar l'ús dels espais naturals del municipi i anuncia que continuarà defensant la incorporació dels punts d'emergència 112 perquè considera que reforçar la seguretat dels camins hauria de ser una prioritat.