La Favb denuncia que la projecció internacional de la Sagrada Família agreuja la massificació i els problemes del barri

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha denunciat que la projecció internacional de la Sagrada Família, reforçada aquest estiu amb la visita del papa, els actes del centenari d'Antoni Gaudí i la sortida del Tour de França des de Barcelona, accentua la pressió turística sobre el barri sense que s'hagin resolt els problemes que pateix el veïnat.
L'entitat considera que aquests esdeveniments han convertit novament la basílica en un gran aparador internacional i han reforçat el seu paper com a principal reclam turístic de la ciutat. Tanmateix, alerta que cada nova campanya de promoció comporta més massificació, més dificultats de mobilitat, una pressió creixent sobre l'habitatge i una pèrdua progressiva del comerç de proximitat.
Segons la Favb, la saturació turística ja és una realitat permanent. Les voreres congestionades, la concentració de grups organitzats, la convivència cada vegada més complicada entre autobusos turístics, taxis, bicicletes i vianants, així com les dificultats per desenvolupar la vida quotidiana formen part del dia a dia del barri.
L'entitat també es mostra molt crítica amb el balanç del pla d'acció de l'Espai de Gran Afluència (EGA), impulsat per ordenar els fluxos de visitants. A parer seu, els resultats han estat insuficients i els colls d'ampolla, la saturació i els problemes de convivència continuen pràcticament igual que abans de la seva implantació.
La Favb recorda que l'entorn de la Sagrada Família va rebre entre 18 i 22 milions de visitants durant el 2025 i adverteix que la promoció internacional dels darrers mesos pot comportar un nou increment d'aquesta xifra els anys vinents.
L'associació també denuncia que persisteixen els incompliments en l'ocupació de l'espai públic per part de nombroses terrasses, amb excessos respecte de les autoritzacions municipals i una manca d'inspecció i de sancions efectives. A això s'hi afegeixen les afectacions sobre la mobilitat provocades pels grans esdeveniments, que obliguen a talls de circulació, desviaments del transport públic i dificultats d'accés als habitatges, comerços i equipaments del barri.
Pel que fa a l'habitatge, la Favb alerta que el barri compta actualment amb 824 habitatges d'ús turístic, que sumen 4.464 places, una situació que considera incompatible amb el manteniment del seu caràcter residencial. També denuncia la transformació progressiva del teixit comercial, amb la desaparició de negocis orientats al veïnat en benefici d'establiments adreçats principalment als visitants.
Per tot plegat, la federació reclama un canvi de model turístic que situï el dret dels residents al centre de les polítiques públiques. Sense mesures que limitin la pressió turística i garanteixin un equilibri entre l'activitat econòmica i la vida quotidiana, adverteix, el conflicte entre el turisme massiu i el veïnat continuarà creixent. La Favb defensa que la Sagrada Família és un patrimoni universal, però recorda que també és un barri on milers de persones tenen dret a viure en condicions dignes.