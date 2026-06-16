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Humor amb llibertat
Sis-cents cantaires expulsats de la Sagrada Família
Sis-cents cantaires expulsats de la Sagrada Família
16/06/2026
Humor amb llibertat
Un poble rebel
Sis-cents cantaires van ser expulsats de la Sagrada Família just abans de la benedicció de la torre de Jesús, durant la missa presidida pel papa Lleó XIV.
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