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Sis-cents cantaires expulsats de la Sagrada Família

Sis-cents cantaires expulsats de la Sagrada Família
16/06/2026 Humor amb llibertat
Sis-cents cantaires van ser expulsats de la Sagrada Família just abans de la benedicció de la torre de Jesús, durant la missa presidida pel papa Lleó XIV.
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