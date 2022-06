moviment veïnal

Entitats veïnals demanen a paralització immediata de les obres del temple.

L’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família i l’Associació d’Afectats per la construcció de la Sagrada Família explicaran, el proper dimarts a la seu de la FAVB, les raons per les quals les dues entitats demanaran la paralització immediata de les obres del temple.

Consideren que la construcció de la Sagrada Família afecta l’entorn de la basílica i complica el seu encaix el barri. És per això que, després de moltes demandes veïnals, es va acordar amb l’Ajuntament de Barcelona crear un Grup de Treball. Aquest grup, que es va constituir el 5 de març del 2020, no s’ha posat encara en marxa per la falta de voluntat del consistori.