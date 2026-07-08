La celebració del Tour reobre el debat sobre el model de projecció internacional de Barcelona

L'arribada del Tour de França a Barcelona ha tornat a obrir el debat sobre el model de ciutat i el paper dels grans esdeveniments internacionals en la projecció de la capital catalana. Les declaracions de l'escriptor i doctor en Història Ramon Usall, difoses per la CUP Països Catalans, han reactivat una discussió que des de fa anys acompanya les principals cites esportives i culturals celebrades a la ciutat.
«El pas del Tour té una part de promoció de marca. Això porta a formular-nos una pregunta, que és si Barcelona necessita potenciar la seva imatge turística i de marca. La resposta seria que no», afirma Usall en un vídeo difós per la CUP.
La reflexió parteix d'una constatació compartida per nombrosos estudis i entitats socials: Barcelona és una de les ciutats més conegudes i visitades d'Europa i afronta des de fa anys els efectes d'una elevada pressió turística, amb conseqüències sobre l'accés a l'habitatge, la mobilitat, el comerç de proximitat i l'ús de l'espai públic.
El debat, però, va més enllà del Tour de França. En els darrers anys, la ciutat ha impulsat o ha optat a acollir grans esdeveniments internacionals com la Copa Amèrica de vela, la Fórmula 1, la Ryder Cup o grans congressos internacionals. Les administracions que els promouen en destaquen la projecció exterior, l'impacte econòmic i la capacitat d'atraure inversions i visitants.
En canvi, diverses entitats veïnals, organitzacions ecologistes, moviments socials i formacions polítiques qüestionen si aquest model continua responent a les necessitats de la ciutat. Segons aquestes veus, Barcelona no necessita incrementar la seva notorietat internacional, sinó afrontar els efectes derivats de l'èxit turístic acumulat durant les darreres dècades.
En aquest context, el pas del Tour de França es converteix en un nou element d'una discussió més profunda sobre les prioritats de les polítiques públiques. El debat no gira únicament al voltant d'un esdeveniment esportiu, sinó també sobre el model econòmic, la destinació dels recursos públics i el tipus de projecció internacional que hauria de perseguir Barcelona.
Més enllà de l'impacte mediàtic de la cursa ciclista, les declaracions de Ramon Usall tornen a posar damunt la taula una pregunta que cada vegada apareix amb més freqüència en el debat públic: una ciutat que ja és una de les principals destinacions turístiques d'Europa necessita continuar invertint en grans esdeveniments per reforçar la seva marca, o ha arribat el moment de prioritzar polítiques orientades a millorar la qualitat de vida dels seus habitants?
🚴♂️Ramon Usall, escriptor i doctor en Historia: "El pas del Tour té una part de promoció de marca. Això porta a formular-nos una pregunta que és si Barcelona necessita potenciar la seva imatge turística i de marca. La resposta seria que no". pic.twitter.com/LUefimyQW2— CUP Països Catalans (@cupnacional) July 6, 2026