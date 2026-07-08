Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

La celebració del Tour reobre el debat sobre el model de projecció internacional de Barcelona

Model de ciutat
La celebració del Tour reobre el debat sobre el model de projecció internacional de Barcelona

Les declaracions de l'historiador Ramon Usall, difoses per la CUP, qüestionen si una ciutat amb una forta pressió turística necessita continuar apostant pels grans esdeveniments com a eina de promoció

08/07/2026 Drets i Llibertats

L'arribada del Tour de França a Barcelona ha tornat a obrir el debat sobre el model de ciutat i el paper dels grans esdeveniments internacionals en la projecció de la capital catalana. Les declaracions de l'escriptor i doctor en Història Ramon Usall, difoses per la CUP Països Catalans, han reactivat una discussió que des de fa anys acompanya les principals cites esportives i culturals celebrades a la ciutat.

«El pas del Tour té una part de promoció de marca. Això porta a formular-nos una pregunta, que és si Barcelona necessita potenciar la seva imatge turística i de marca. La resposta seria que no», afirma Usall en un vídeo difós per la CUP.

La reflexió parteix d'una constatació compartida per nombrosos estudis i entitats socials: Barcelona és una de les ciutats més conegudes i visitades d'Europa i afronta des de fa anys els efectes d'una elevada pressió turística, amb conseqüències sobre l'accés a l'habitatge, la mobilitat, el comerç de proximitat i l'ús de l'espai públic.

El debat, però, va més enllà del Tour de França. En els darrers anys, la ciutat ha impulsat o ha optat a acollir grans esdeveniments internacionals com la Copa Amèrica de vela, la Fórmula 1, la Ryder Cup o grans congressos internacionals. Les administracions que els promouen en destaquen la projecció exterior, l'impacte econòmic i la capacitat d'atraure inversions i visitants.

En canvi, diverses entitats veïnals, organitzacions ecologistes, moviments socials i formacions polítiques qüestionen si aquest model continua responent a les necessitats de la ciutat. Segons aquestes veus, Barcelona no necessita incrementar la seva notorietat internacional, sinó afrontar els efectes derivats de l'èxit turístic acumulat durant les darreres dècades.

En aquest context, el pas del Tour de França es converteix en un nou element d'una discussió més profunda sobre les prioritats de les polítiques públiques. El debat no gira únicament al voltant d'un esdeveniment esportiu, sinó també sobre el model econòmic, la destinació dels recursos públics i el tipus de projecció internacional que hauria de perseguir Barcelona.

Més enllà de l'impacte mediàtic de la cursa ciclista, les declaracions de Ramon Usall tornen a posar damunt la taula una pregunta que cada vegada apareix amb més freqüència en el debat públic: una ciutat que ja és una de les principals destinacions turístiques d'Europa necessita continuar invertint en grans esdeveniments per reforçar la seva marca, o ha arribat el moment de prioritzar polítiques orientades a millorar la qualitat de vida dels seus habitants?

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una doble mobilització contra la visita reial a Sant Martí dEmpúries
  2. La Marxa de la Llibertat: "Cinquanta anys del primer gran acte de desobediència civil dels Països Catalans"
  3. Accions de protesta contra CaixaBank (patrons de la Fundación Princesa de Girona) i la mateixa seu de la FPdGi una setmana abans dels actes Borbònics a Catalunya
  4. Fa 8 anys de la mort d'Eva Serra i Puig, lluitadora independentista i historiadora
  5. "Canigó" va publicar fa cinquanta anys el primer gran relat de Carles Garcia Solé sobre la fugida de Segòvia
  6. La CUP denuncia un possible apartament turístic irregular vinculat a l'alcaldessa de Cadaqués
  7. El TSJC admet a tràmit la reclamació d'Ecologistes en Acció per dotar les Serres de Miralles-Queralt d'un Pla de Gestió
  8. Convocada una Assemblea Popular Municipalista per debatre el futur de Barcelona
  9. El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample denuncia la turistificació coincidint amb l'arribada del Tour de França
  10. Nazione rebutja el projecte d'autonomia de Còrsega i el considera una renúncia als drets del poble cors
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid