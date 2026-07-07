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La CAL dona el tret de sortida als grups intensius d'estiu del projecte Xerrem

Català
La CAL dona el tret de sortida als grups intensius d'estiu del projecte Xerrem

Els grups de conversa intensius, que van començar l'1 de juliol, ofereixen una oportunitat per practicar el català en un entorn participatiu i adaptat a tots els nivells.

07/07/2026 Llengua

La Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) ha posat en marxa la segona edició dels grups intensius de juliol del projecte Xerrem, una proposta pensada perquè les persones que aprenen català puguin reforçar l'expressió oral durant l'estiu i guanyar confiança a l'hora de comunicar-se en situacions quotidianes.

 Els grups, que van començar dimarts 1 de juliol, es fan presencialment a la seu de la CAL, al barri de Sants de Barcelona. S'hi ofereixen quatre sessions setmanals de conversa, adaptades als diferents nivells de coneixement de la llengua, així com quatre franges horàries per facilitar la participació de totes les persones interessades.

 Els grups intensius del mes de juliol es reprenen després de l'èxit de l'edició passada, en què la CAL va rebre la visita del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i de la comissionada d'Ús Social del Català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicrú.

El projecte Xerrem és una iniciativa de foment de l'ús social del català que crea espais de conversa en un ambient acollidor, on la llengua s'aprèn practicant-la. Més enllà de la millora de les competències lingüístiques, el programa busca contribuir activament a la cohesió social i a la creació de vincles entre persones de procedències diverses.

Encara hi ha places disponibles als diferents grups, i les inscripcions continuen obertes per a totes les persones interessades a practicar el català aquest mes de juliol.

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