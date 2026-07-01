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Casa Macià celebra el 5è Aplec Nacional de Cultura

Casa Macià celebra el 5è Aplec Nacional de Cultura

La jornada reunirà aquest diumenge a Prats de Molló música, teatre, literatura, memòria històrica i cultura popular en una nova edició de la trobada organitzada per l'Associació Casa Macià.

01/07/2026 Cultura

Casa Macià, a Prats de Molló, celebrarà aquest diumenge 5 de juliol el 5è Aplec Nacional de Cultura, una trobada que s'ha consolidat com un espai de promoció de la cultura catalana, la llengua i la memòria històrica. Organitzat per l'Associació Casa Macià, l'aplec reunirà durant tota la jornada activitats musicals, teatrals, literàries i divulgatives en un dels espais més simbòlics de la història contemporània de Catalunya.

Les activitats començaran amb una jornada de portes obertes i la visita a l'exposició «Mainatges, els primers exiliats», dedicada als infants que van viure l'exili. Tot seguit, tindrà lloc el concert familiar AaBéCe, amb Les Aoédées, Guillem Ballaz i Pep Coca, una proposta inclosa en els actes del centenari de la compositora i pedagoga Narcisa Freixas.

La música continuarà amb el ball d'homenatge i el concert de la Coral Briançó de Sant Celoni i l'Agrupació Coral Cardedeuenca. Un dels moments més destacats de la jornada serà l'estrena de l'obra Els desterrats, de Josep Carner-Ribalta, dirigida per Ramon Prat i interpretada per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. Posteriorment es presentarà el llibre La Catalunya Rebel.

Després de la fideuada popular, la programació continuarà amb el Cabaret pagès de l'Esperanceta de Casa Gassia i culminarà amb l'actuació de la Companyia Elèctrica Dharma, una de les formacions més representatives de la música catalana. Durant tota la jornada també hi haurà una parada de llibres i productes de la terra.

L'Aplec Nacional de Cultura començarà, però, el dissabte 4 de juliol, amb un concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) a l'església de Santa Cecília de Molló, dedicat a un repertori procedent de la catedral de Barcelona.

Organitzat per l'Associació Casa Macià amb la col·laboració dels ajuntaments de Molló i Prats de Molló, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya, l'aplec s'ha convertit en una cita anual de referència per a les persones i entitats compromeses amb la cultura catalana. Any rere any, la trobada combina la creació artística, la divulgació històrica i el debat cultural en un espai estretament vinculat a la memòria nacional.

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