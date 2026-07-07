L'Empelt reuneix centenars de joves a Muro en una trobada que reivindica cultura, comunitat i compromís nacional

Centenars de joves d'arreu del País Valencià i dels Països Catalans s'han aplegat aquest cap de setmana a Muro (el Comtat) per participar en la primera edició de L'Empelt, una trobada organitzada per Arran que ha combinat espais de formació política, concerts, cultura popular i activitats comunitàries amb la voluntat de consolidar un espai de referència per al jovent compromès.
Celebrada entre els dies 3 i 5 de juliol, la trobada s'ha presentat com una alternativa al model dominant de macrofestival. Lluny d'una oferta centrada exclusivament en l'oci, L'Empelt ha apostat per un programa que ha situat la llengua, la cultura popular, el debat polític i la construcció de vincles col·lectius com a eixos principals.
L'acte inaugural va començar amb una cercavila pels carrers de Muro, acompanyada per la Penya Blanca, seguida del parlament de benvinguda que va donar el tret de sortida a tres dies d'activitats. Al llarg del cap de setmana, el recinte firal del municipi ha acollit concerts, xerrades, tallers, pòdcasts en directe, danses populars i àpats compartits.
L'oferta musical ha comptat amb la participació de grups i artistes com Svetlana —que hi ha ofert el seu primer concert al País Valencià—, Palmer, Arre AK, Fardatxo, Anna Mira i La Xica, combinant noms consolidats amb noves propostes de l'escena musical valenciana.
La programació també ha reservat un espai destacat als debats polítics i socials. Entre els participants hi han figurat Guillem Agulló i Xavi Sarrià, en una conversa sobre l'alliberament nacional, així com Pedro Irles, que ha intervingut en una xerrada dedicada al Front Cultural. Igualment, diversos col·lectius en lluita del País Valencià, com Famílies pel Valencià, l'Ateneu Popular de Xàtiva, Salvem la Vall, Arrels del Canvi o Salvem les Planes, han compartit les seves experiències i reivindicacions.
Els organitzadors han definit L'Empelt com una iniciativa que pretén reforçar els lligams comunitaris en un context que consideren marcat per l'individualisme, l'auge de l'extrema dreta i la desmobilització social. En aquest sentit, han reivindicat el pensament de Joan Fuster i Montserrat Roig com a referents polítics i culturals, i han defensat la necessitat de construir espais de trobada, formació i organització col·lectiva.
En el missatge de cloenda, difós aquest diumenge, l'organització ha qualificat la trobada de «fita històrica per al jovent del País Valencià i dels Països Catalans» i ha assegurat que representa «un cop sobre la taula i una passa endavant». També ha reivindicat «el compromís revolucionari» i ha recuperat una de les màximes més conegudes de Joan Fuster: «Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres».
Per als impulsors, L'Empelt simbolitza la voluntat d'«empeltar» les noves generacions amb les arrels de les lluites populars i nacionals del país perquè arrelin amb força i continuïn construint projectes col·lectius. La trobada tanca un curs polític especialment intens al País Valencià, marcat per les mobilitzacions en defensa de la llengua, de l'escola pública, del territori i contra les polítiques del govern valencià, i vol consolidar-se com un nou espai de referència per al jovent organitzat dels Països Catalans.
📌 Posem fi a aquesta fita històrica pel jovent del País Valencià i dels Països Catalans. Un cop sobre la taula, una passa endavant. L'assumpció del compromís revolucionari i de la màxima fusteriana que tota política que no fem, serà feta contra nosaltres— L’EMPELT - Trobada de Joves (@empelt_tdj) July 5, 2026
🌱 Visca l'Empelt! pic.twitter.com/yPzN1581aJ
🌱 Hui hem arrancat L’Empelt amb la cercavila amb @PenyetaBlanca i el parlament de benvinguda. Açò només acaba de començar, quin orgull de cultura popular recorrent els carrers de Muro i quina il·lusió donar el tret de sortida d'este cap de setmana així! 🔥👊 pic.twitter.com/0i68kkKXyf— L’EMPELT - Trobada de Joves (@empelt_tdj) July 3, 2026