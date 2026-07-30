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Ecologistes i Sindicats de Llogateres alerten que la reforma de la Llei del Sòl pot afavorir l'especulació urbanística

Llei del Sòl
Ecologistes i Sindicats de Llogateres alerten que la reforma de la Llei del Sòl pot afavorir l'especulació urbanística

Les entitats reclamen al Govern espanyol que retiri la modificació de la normativa urbanística del futur decret d'habitatge i mantenen la demanda de limitar al 0% les pujades anuals dels lloguers.

30/07/2026 Drets i Llibertats

Ecologistes en Acció, Greenpeace i la Confederació de Sindicats de Llogateres han advertit que la reforma de la Llei del Sòl prevista en l'esborrany del reial decret llei sobre habitatge podria comportar "un desastre ambiental i social". Les organitzacions han reaccionat després que el Govern espanyol anunciés aquest dimarts l'ajornament de l'aprovació del decret fins al mes de setembre.

Segons denuncien, les darreres versions del text incorporaven una modificació de la Llei del Sòl que, al seu parer, reduiria la protecció ambiental del territori i blindaria actuacions urbanístiques que posteriorment poguessin ser declarades irregulars pels tribunals.

Les tres organitzacions consideren que aquesta reforma no respon a la necessitat d'ampliar el parc públic d'habitatge, sinó que beneficia els interessos del sector immobiliari. En aquest sentit, critiquen que el Govern aprofiti la crisi d'accés a l'habitatge per introduir canvis urbanístics que, segons afirmen, afavoreixen la desregulació del sòl mentre incorpora algunes reivindicacions del moviment llogater, com ara limitar el frau dels lloguers de temporada i d'habitacions.

Alerten dels riscos ambientals

Ecologistes en Acció i Greenpeace sostenen que la reforma facilitaria noves urbanitzacions en espais naturals i adverteixen que aquesta dinàmica incrementa la vulnerabilitat del territori davant fenòmens com els grans incendis forestals.

Les entitats també reclamen que el futur decret incorpori mesures per reforçar la transició energètica justa, entre les quals destaquen l'ampliació de les ajudes més enllà del 2026, la implantació d'una tarifa social energètica, la garantia d'accés als subministraments bàsics i un impuls més decidit a la rehabilitació energètica dels habitatges.

Per tot plegat, exigeixen al Govern espanyol i als grups parlamentaris que eliminin de l'esborrany qualsevol modificació de la Llei del Sòl que redueixi les garanties ambientals i urbanístiques. Segons les organitzacions, la proposta segueix la mateixa orientació que el projecte de Llei d'Impuls i Desenvolupament Equilibrat (LIDER) impulsat recentment pel govern d'Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid.

Les demandes del moviment llogater

Pel que fa al contingut estrictament relacionat amb l'habitatge, la Confederació de Sindicats de Llogateres planteja dues prioritats de cara a la negociació que es reprendrà al setembre.

La primera és mantenir tots els supòsits que permeten acollir-se a les pròrrogues extraordinàries dels contractes de lloguer aprovades al març i estendre-les també als casos de tàcita reconducció, una situació que, segons l'organització, afecta desenes de milers de famílies.

La segona és establir un límit del 0% a les pujades anuals de la renda dels lloguers, amb l'objectiu d'evitar nous increments mentre persisteix la crisi d'accés a l'habitatge.

Les organitzacions consideren que el decret que finalment aprovi el Govern hauria de centrar-se exclusivament en mesures per garantir el dret a l'habitatge i rebutgen que s'hi incorporin reformes urbanístiques que, segons denuncien, poden afavorir noves operacions especulatives i debilitar la protecció del territori.

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