Ecologistes en Acció concedeix els Premis Àtila a ICL Iberia i al Govern d'Illa pel seu impacte ambiental

Ecologistes en Acció de Catalunya ha fet públic aquest 30 de juliol el veredicte dels Premis Àtila 2026, uns guardons simbòlics amb què, des del 1992, denuncia les persones, empreses i institucions que considera responsables de les actuacions més perjudicials per al medi ambient.
Coincidint amb el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra (Earth Overshoot Day), data que assenyala el moment en què la humanitat ha consumit tots els recursos naturals que el planeta pot regenerar en un any, l'organització ha concedit el Premi Àtila Catalunya a ICL Iberia i el Premi Cavall d'Àtila al Govern de la Generalitat presidit per Salvador Illa.
L'entitat també ha concedit accèssits als alcaldes de Flix i Móra la Nova, als quals retreu el suport als projectes de megacentres de dades previstos als seus municipis.
ICL Iberia, assenyalada per la contaminació i els impactes ambientals
Ecologistes en Acció justifica l'atorgament del Premi Àtila a ICL Iberia pel que considera una llarga trajectòria d'impactes ambientals vinculats a l'explotació minera de potassa al Bages.
L'organització recorda la contaminació històrica dels rius Llobregat i Cardener per la salinització provocada pels runams salins, les condemnes judicials per delictes ambientals i la dependència de recursos públics per gestionar els residus de l'activitat extractiva.
A més de les qüestions ambientals, els ecologistes també critiquen la vinculació de la multinacional amb l'Estat d'Israel. Segons l'entitat, l'empresa participa en activitats econòmiques relacionades amb territoris ocupats i manté vincles amb la indústria militar israeliana, motiu pel qual també la responsabilitza de contribuir al que qualifica d'«ecocidi, sionisme, precarització i especulació».
Ecologistes en Acció denuncia igualment que ICL respon a les protestes socials amb accions judicials i expressa la seva solidaritat amb les persones investigades arran de les mobilitzacions contra l'empresa.
El Govern d'Illa rep el Cavall d'Àtila pels megacentres de dades
El Premi Cavall d'Àtila ha recaigut en el Govern de la Generalitat per l'impuls del Pla Estratègic d'Intel·ligència Artificial, que preveu el desplegament de 26 megacentres de dades a Catalunya.
Segons Ecologistes en Acció, aquest projecte podria incrementar la potència elèctrica destinada a aquests equipaments dels 120 megawatts actuals fins als 2.000 megawatts, una demanda energètica que l'entitat equipara a la producció de dues centrals nuclears i a prop del 30% del consum elèctric català.
L'organització alerta que aquest model comportaria un elevat consum d'aigua i energia, un augment de les emissions de CO₂ i una major pressió sobre els recursos naturals, especialment en un context de sequera i emergència climàtica.
Els ecologistes també denuncien la manca de transparència i participació pública en la planificació d'aquestes infraestructures i recorden que diverses entitats ambientals, de defensa dels drets digitals i de justícia social han impulsat la campanya «No als megacentres de dades» per reclamar un debat públic sobre aquest model de desenvolupament.
Accèssits als alcaldes de Flix i Móra la Nova
Finalment, Ecologistes en Acció ha concedit accèssits als alcaldes de Flix i Móra la Nova pel seu suport als projectes previstos als seus municipis.
L'entitat considera que els governs locals prioritzen unes inversions que, segons defensa, comportaran un elevat consum d'aigua i electricitat sense garantir un retorn proporcional en forma d'ocupació o desenvolupament econòmic per al territori.
Amb aquests guardons, Ecologistes en Acció aprofita el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra per denunciar un model econòmic que, al seu entendre, accelera el consum dels recursos naturals i agreuja la crisi ecològica. L'organització recorda que aquest 2026 la humanitat ha exhaurit els recursos que el planeta pot regenerar anualment el 30 de juliol, mentre que, en el cas de l'Estat espanyol, aquest llindar es va superar el passat 4 de juny.