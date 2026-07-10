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Ecologistes en Acció alerta de l'elevat impacte ambiental previst de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova

IA
Ecologistes en Acció alerta de l'elevat impacte ambiental previst de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova

L'entitat calcula que el futur hipercentre de dades podria requerir una potència contínua de 150 MW i qüestiona tant el consum energètic com les previsions d'ocupació associades al projecte. 

10/07/2026 Drets i Llibertats

Ecologistes en Acció ha presentat un informe crític sobre el projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, una infraestructura vinculada al futur desenvolupament d'un hipercentre de dades que, segons l'entitat, tindrà un elevat impacte ambiental sobre les Terres de l'Ebre. (veure l'informe d’al·legacions i avaluació d’impactes ambientals de la gigafactoria d’intel·ligència artificial de Móra la Nova Maximizar

L'informe analitza les necessitats energètiques del futur hipercentre de dades i conclou que el seu funcionament requeriria una potència contínua d'uns 150 megawatts. D'aquests, aproximadament 100 MW es destinarien al funcionament dels processadors i uns altres 50 MW als sistemes de refrigeració i a la resta d'infraestructures auxiliars indispensables per mantenir el centre operatiu de manera ininterrompuda.

Segons els càlculs de l'entitat, aquest consum equivaldria aproximadament a la demanda elèctrica de 350.000 llars mitjanes, una magnitud que Ecologistes en Acció considera sense precedents per a una infraestructura informàtica d'aquestes característiques a la península Ibèrica.

L'organització també posa el focus en la generació de residus electrònics. Segons l'informe, l'evolució constant de la tecnologia fa que els milers de processadors gràfics d'última generació que utilitzen aquests centres hagin de ser substituïts cada dos o tres anys. Això comportaria, segons assenyala, la producció de grans quantitats de residus electrònics que contenen metalls pesants, terres rares i altres materials potencialment contaminants, la gestió i el reciclatge dels quals considera que no estan garantits al territori.

L'informe també qüestiona les expectatives de creació d'ocupació associades al projecte. Mentre que les estimacions oficials apunten a entre 1.500 i 2.000 llocs de treball directes i indirectes, especialment en el context del futur tancament de la central nuclear d'Ascó, Ecologistes en Acció sosté que aquestes xifres corresponen principalment a la fase de construcció. Segons la seva anàlisi, aquesta etapa mobilitzaria temporalment uns 500 treballadors durant dos o tres anys, mentre que la plantilla estable necessària per al funcionament ordinari del centre se situaria entre 120 i 150 llocs de treball directes.

Per a l'entitat ecologista, aquestes dades posen de manifest la necessitat d'avaluar amb més profunditat els costos ambientals i socials del projecte abans de la seva implantació. En aquest sentit, considera que la digitalització no pot justificar infraestructures amb un elevat consum de recursos naturals si no existeixen garanties suficients sobre la seva sostenibilitat i el seu retorn social.

Ecologistes en Acció conclou que la gigafactoria projectada a Móra la Nova planteja interrogants rellevants sobre el model de desenvolupament que es vol impulsar a les Terres de l'Ebre i reclama que les administracions incorporin de manera vinculant les mesures de protecció ambiental que proposa l'informe abans de continuar amb la tramitació del projecte.

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