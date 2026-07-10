La cançó "Quan el cel es tornà negre", de Feliu Ventura, ha estat seleccionada entre les deu finalistes del Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, el guardó que la Fundació Prudenci Bertrana convoca des del 1996 en el marc dels Premis Literaris de Girona. La peça, dedicada a les víctimes de la DANA que va afectar el País Valencià, es podrà votar fins al 6 de setembre a través del web de Catalunya Ràdio.
Inclosa al disc Tot el que hem guanyat perdent, la cançó adopta la forma d'una dansà tradicional i pren una dimensió coral amb les veus de La Maria, Noèlia Llorens "Titana", Miquel Gil, Pep Gimeno "Botifarra" i Vicent Torrent. El resultat és una composició que converteix el dolor compartit per la catàstrofe en memòria col·lectiva i reivindicació.
La lletra evoca la tragèdia viscuda al País Valencià, però també la dignitat de les persones afectades, la solidaritat popular i la necessitat de mantenir viva la memòria d'uns fets que van commocionar el país. Amb aquesta obra, Feliu Ventura transforma una experiència col·lectiva en una cançó que apel·la tant a l'emoció com al compromís.
El Premi Cerverí és l'únic guardó literari dels Premis Literaris de Girona que es decideix per votació popular. Les votacions romandran obertes fins al 6 de setembre i qualsevol persona podrà donar suport a la cançó a través del portal de Catalunya Ràdio. El nom de la peça guanyadora es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona, que tindrà lloc a l'Auditori de Girona.La nominació arriba mentre Feliu Ventura continua presentant en directe Tot el que hem guanyat perdent, el seu darrer treball discogràfic. Durant els pròxims mesos, el cantautor de Xàtiva actuarà en diversos escenaris dels Països Catalans, amb concerts previstos a Sant Pol de Mar, Rupit, el Miracle (Solsonès), Xàtiva, Colera, Cocentaina, Manresa, Castelló, Vilanova i la Geltrú i Subirats, entre altres localitats.
Amb més de dues dècades de trajectòria, Feliu Ventura s'ha consolidat com una de les veus més destacades de la cançó d'autor en català. El seu treball ha combinat sempre la poesia, el compromís social i la reflexió sobre la memòria col·lectiva. Amb Tot el que hem guanyat perdent, torna a reivindicar la música com un espai de resistència, de record i de construcció compartida d'un relat que no vol deixar en l'oblit les conseqüències de la DANA ni la resposta solidària de la societat valenciana.
La candidatura de "Quan el cel es tornà negre" converteix també el Premi Cerverí en una oportunitat perquè la memòria de les víctimes de la DANA continuï present en l'àmbit cultural. La votació popular permet que la cançó aspiri al guardó amb el suport directe dels oients i del públic, reforçant el paper de la música com a eina de memòria, denúncia i cohesió col·lectiva.