Xàtiva commemorarà la crema de 1707 amb «LAIA», una gala que reflexiona sobre la memòria i la intel·ligència artificial

Xàtiva tornarà a recordar enguany la crema de la ciutat de 1707 amb una proposta cultural que connecta la memòria històrica amb alguns dels grans debats del present. L'acte central de la commemoració tindrà lloc el dissabte 20 de juny, a les 20.30 hores, al Gran Teatre de Xàtiva, amb la representació de «LAIA», una producció de la companyia valenciana Teatre de l'Abast, que participa per tercer any consecutiu en aquesta cita commemorativa.
La proposta, que començarà a l'explanada exterior del teatre abans de traslladar-se a l'interior de la sala, adopta el format d'una gala teatral, musical i audiovisual per revisitar la destrucció de Xàtiva després de la Guerra de Successió. L'espectacle utilitza el personatge de LAIA, una intel·ligència artificial que assumeix el control de l'acte commemoratiu, per establir paral·lelismes entre la manipulació dels relats històrics i els nous mecanismes de producció i consum d'informació en l'era digital.
El regidor de Cultura, Alfred Boluda, ha explicat que l'objectiu és recordar la data de l'incendi de la ciutat «no des de la nostàlgia del passat sinó a partir del present que vivim i del futur que volem construir», reivindicant la capacitat de Xàtiva per renàixer després d'un dels episodis més traumàtics de la seua història.
La gala combinarà humor, crítica política, música en directe i participació ciutadana per abordar qüestions com la desinformació, la propaganda, la banalització del dolor o la saturació informativa. Segons els seus creadors, l'espectacle evolucionarà progressivament des d'una aparent exhibició tecnològica cap a una reivindicació de la cultura compartida i de la memòria construïda col·lectivament.
La producció està dirigida i interpretada per Lucía Aibar, Victoria Mínguez i Ramón Rodenas, membres de Teatre de l'Abast, amb text de l'historiador i filmmaker xativí Àlex Gutiérrez Taengua i música original de Carles Rodenas. El cartell ha estat realitzat per Carles Taengua.
Ramón Rodenas ha avançat que enguany «hi haurà diverses sorpreses, noves dinàmiques i una combinació d'espais molt interessants», i ha remarcat que la proposta posa l'accent en un context marcat per la saturació informativa, que sovint dificulta comprendre la realitat que ens envolta.
Les entrades seran gratuïtes i numerades, i es podran retirar a la taquilla del Gran Teatre els dies 9, 16 i 19 de juny, en horari de 12.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 19.00 hores. Cada persona podrà recollir un màxim de quatre invitacions.
La crema de Xàtiva de 1707 continua sent un dels episodis més emblemàtics de la memòria històrica valenciana. La destrucció de la ciutat, ordenada per Felip V després de la derrota austracista a Almansa, i el seu posterior canvi de nom per San Felipe, s'han convertit en un símbol de la repressió borbònica i de la pèrdua de les institucions i llibertats pròpies del Regne de València. Més de tres segles després, la commemoració manté viva la reflexió sobre la memòria, la identitat i la capacitat de resistència d'un poble que va saber renàixer de les seues cendres.