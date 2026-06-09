Vic acollirà la presentació de "La revolució pendent. Història i memòria del PSAN-Provisional"

L'acte tindrà lloc a les set de la tarda al local de l'ANC Vic, al carrer de la Riera, 6-B, i comptarà amb la participació de Carles Benítez i Baudés, periodista, bibliotecari, activista i coautor del llibre, així com de l'historiador i activista Agustí Barrera, que aportarà la seva visió en primera persona com a exmilitant del PSAN-P i sobre el context històric i polític que aborda l'obra.
Escrit per Blanca Serra i Puig i Carles Benítez i Baudés, el llibre reconstrueix la història del PSAN-Provisional entre els anys 1974 i 1980, tot reivindicant el paper que aquesta organització va tenir en la lluita per la independència i el socialisme als Països Catalans durant els darrers anys de la dictadura franquista i el període de la reforma política.
L'obra combina documentació històrica, premsa de l'època, testimonis de militants i una reflexió sobre l'herència política d'aquella generació. També analitza les tensions entre ruptura i reforma durant la Transició, així com la continuïtat de determinades reivindicacions nacionals i socials fins a l'actualitat.
La presentació de Vic s'emmarca en el cicle d'actes que s'estan celebrant arreu del país per donar a conèixer aquesta investigació i contribuir a la recuperació de la memòria de l'independentisme català contemporani.