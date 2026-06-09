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Vic acollirà la presentació de "La revolució pendent. Història i memòria del PSAN-Provisional"

Memòria històrica
Vic acollirà la presentació de "La revolució pendent. Història i memòria del PSAN-Provisional"

L'Assemblea Nacional Catalana de Vic ha organitzat per al pròxim divendres 12 de juny la presentació del llibre La revolució pendent. Història i memòria del PSAN-Provisional, una obra que recupera la trajectòria política i militant d'una de les organitzacions més destacades de l'independentisme combatiu durant els darrers anys del franquisme i els inicis de la Transició.

09/06/2026 Història

L'acte tindrà lloc a les set de la tarda al local de l'ANC Vic, al carrer de la Riera, 6-B, i comptarà amb la participació de Carles Benítez i Baudés, periodista, bibliotecari, activista i coautor del llibre, així com de l'historiador i activista Agustí Barrera, que aportarà la seva visió en primera persona com a exmilitant del PSAN-P  i sobre el context històric i polític que aborda l'obra.

Escrit per Blanca Serra i Puig i Carles Benítez i Baudés, el llibre reconstrueix la història del PSAN-Provisional entre els anys 1974 i 1980, tot reivindicant el paper que aquesta organització va tenir en la lluita per la independència i el socialisme als Països Catalans durant els darrers anys de la dictadura franquista i el període de la reforma política.

L'obra combina documentació històrica, premsa de l'època, testimonis de militants i una reflexió sobre l'herència política d'aquella generació. També analitza les tensions entre ruptura i reforma durant la Transició, així com la continuïtat de determinades reivindicacions nacionals i socials fins a l'actualitat.

La presentació de Vic s'emmarca en el cicle d'actes que s'estan celebrant arreu del país per donar a conèixer aquesta investigació i contribuir a la recuperació de la memòria de l'independentisme català contemporani.

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