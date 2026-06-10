Presenten els resultats del projecte de prospecció etnobotànica a la Conca de Barberà

El Col·lectiu Eixarcolant, en col·laboració amb l’Aresta i els Corremarges, amb el suport de la Diputació de Tarragona, han finalitzat la primera fase del projecte de prospecció etnobotànica a la Conca de Barberà. Aquesta fase inicial, s’ha centrat en preservar i revaloritzar els coneixements sobre la biodiversitat cultivada local i fomentar la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals i de les plantes silvestres comestibles com a eina i bé comú per impulsar canvis en el model agroalimentari del territori.
Les espècies i varietats tradicionals, juntament amb els coneixements associats sobre el seu cultiu, recol·lecció i consum, són eines clau pel desenvolupament de projectes d'emprenedoria agrícola local que aportin valor a l'entorn. Aquesta prospecció busca aprofitar el potencial i el valor afegit de les varietats agrícoles locals i les plantes silvestres comestibles per a la creació de llocs de treball basats en l'economia social i solidària, l'agroecologia, la resiliència dels ecosistemes i la lluita contra el canvi climàtic.
El pla d'acció de la prospecció etnobotànica consta de quatre etapes: identificació d'informants, entrevistes semiestructurades i transcripció, recollida i georeferenciació de material genètic, i conservació i multiplicació de varietats.
La primera etapa de l'estudi ha finalitzat amb entrevistes a un total de 46 informants, dels quals 15 es considerem informants clau ja que conserven llavors de varietats agrícoles locals (amb una antiguitat de 50 anys com a mínim i, preferiblement d’horta) i/o molt de coneixement sobre aquestes varietats. S’han obtingut 17 noves entrades de material genètic: 10 llavors i 7 bulbs de varietats tradicionals.
Les properes setmanes s’activarà la segona fase del projecte: la multiplicació d’algunes de les varietats obtingudes per a renovar llavor.
A través d'aquesta prospecció etnobotànica, es pretén preservar aquest patrimoni material i immaterial, així com revaloritzar aquest coneixement ancestral per a la creació d'agroecosistemes més sostenibles i resilients.