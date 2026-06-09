Mor en combat un dirigent històric del Front Polisario enmig d'un conflicte cada cop més invisible

El Front Polisario ha anunciat la mort en combat de Lahbib Mohamed Abdelaziz, membre del secretariat nacional de l'organització i fill de l'històric dirigent sahrauí Mohamed Abdelaziz. Segons ha informat el moviment independentista sahrauí, Abdelaziz va morir durant una acció militar contra les forces marroquines juntament amb dos combatents més.
L'organització no ha facilitat detalls sobre les circumstàncies de la seva mort, però ha qualificat el dirigent de «màrtir» de la causa sahrauí. Lahbib Mohamed Abdelaziz havia mantingut una estreta vinculació amb la lluita per la independència del Sàhara Occidental i formava part dels òrgans de direcció del Polisario.
La seva mort es produeix en el marc del conflicte que enfronta el Front Polisario i el Marroc, reactivat militarment des del novembre del 2020 després de la ruptura de l'alto el foc vigent des del 1991. Des d'aleshores, les dues parts mantenen una guerra de baixa intensitat al llarg del mur militar que divideix el territori sahrauí.
Malgrat la persistència dels combats i la situació dels milers de refugiats sahrauís que viuen als camps de Tindouf, a Algèria, el conflicte ha desaparegut en gran mesura de l'agenda mediàtica internacional. Organitzacions sahrauís i entitats de solidaritat denuncien des de fa anys la invisibilització d'un dels processos de descolonització encara pendents segons les Nacions Unides.
El Sàhara Occidental continua pendent d'una solució política després de gairebé mig segle de conflicte. L'ONU manté formalment el compromís d'impulsar una sortida negociada que inclogui l'exercici del dret d'autodeterminació del poble sahrauí, mentre el Marroc controla aproximadament el 80% del territori i el Front Polisario continua reivindicant la independència de l'antiga colònia espanyola.
La mort de Lahbib Mohamed Abdelaziz torna a situar l'atenció sobre una guerra sovint ignorada per la comunitat internacional, però que continua provocant víctimes i mantenint oberta una de les qüestions polítiques més llargues i irresoltes del nord d'Àfrica.