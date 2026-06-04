Més de 150 llogaters de Badalona forcen l'obertura d'una negociació amb un fons immobiliari

Segons expliquen les afectades, durant mesos han intentat obrir una taula de negociació col·lectiva per abordar les seves reivindicacions. Tot i les reiterades peticions enviades mitjançant burofax, asseguren que el fons d'inversió ha evitat qualsevol espai de diàleg amb els llogaters organitzats.
Davant aquesta situació, una quarantena de veïnes i militants del Sindicat d'Habitatge de Badalona van ocupar el passat 2 de juny les oficines de Bialto, al passeig de Gràcia de Barcelona. L'empresa és l'encarregada de gestionar la cartera immobiliària de Strain Investments. Amb aquesta acció, els participants volien forçar l'obertura d'una negociació que donés resposta a les demandes dels més de 150 llogaters afectats.
L'acció va coincidir amb una de les jornades de vaga educativa convocades a Catalunya. Les afectades van aprofitar el context de mobilització social per donar visibilitat al seu conflicte i denunciar públicament les pràctiques del fons immobiliari. Mentre es produïa una primera reunió amb un dels directors de Bialto, els llogaters organitzats van participar en la manifestació i van intervenir davant centenars de participants per explicar la seva situació.
Segons informa el Sindicat d'Habitatge de Badalona, la pressió sostinguda durant els darrers mesos ha permès arrencar un primer compromís per part de Bialto. La gestora hauria expressat la seva disposició a iniciar una taula de negociació amb els llogaters organitzats i a reconèixer el sindicat com a interlocutor en el conflicte.
Malgrat aquest pas, les afectades es mostren prudents. Des del sindicat recorden que la negociació només ha estat possible gràcies a l'organització col·lectiva i a la mobilització dels veïns.
La portaveu del Sindicat d'Habitatge de Badalona, Gisela Bermúdez, ha afirmat que «qualsevol avenç real dependrà de la capacitat d'organització i mobilització col·lectiva». En aquest sentit, ha assegurat que la propietat només ha acceptat seure a parlar després de la pressió exercida pels llogaters i ha advertit que caldrà mantenir la mobilització perquè la taula de negociació es concreti i doni resposta efectiva a les reivindicacions plantejades.