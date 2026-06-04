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Més de 1.500 voluntaris participaran en una macroenquesta sobre el cost de la vida arreu de Catalunya

HABITATGE
Més de 1.500 voluntaris participaran en una macroenquesta sobre el cost de la vida arreu de Catalunya

La campanya "Ens costa la vida", impulsada per sindicats laborals i d'habitatge, vol conèixer l'opinió de la ciutadania sobre salaris, lloguers i la possibilitat d'una vaga general.

04/06/2026 Drets i Llibertats

La campanya "Ens costa la vida" ultima els preparatius per a la realització de la major enquesta que s'hagi fet mai a Catalunya sobre el cost de la vida. Aquest dissabte, desenes de milers de persones seran interpel·lades als carrers i a les portes de casa seva per conèixer la seva opinió sobre els salaris, els lloguers i la seva disposició a participar en una vaga general.

1.500 enquestadores recorreran els carrers del país
A 48 hores de la mobilització, ja hi ha més de 1.500 persones voluntàries inscrites al web enscostalavida.org/participa, que es dividiran en 50 punts de trobada arreu del país. En arribar, aquests voluntaris rebran una formació específica per recollir les impressions del veïnat de cada localitat.

La jornada es tancarà amb un acte final a Barcelona, a les 18:30h de la tarda, on també es convidarà a participar altres entitats i organitzacions, com ara associacions de veïns o sindicats del món de l’educació. En l’acte, també es donaran a conèixer els resultats provisionals de la macroenquesta, que s’hauran centralitzat en una plataforma digital.
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La Macroenquesta arribarà a 37 municipis de Catalunya, i a la ciutat de Barcelona es desplegarà en 13 punts diferents. Detaquen punts com el de l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Tarragona, Reus, Vilanova i la Geltrú, Girona, Sabadell, Moià, Mataró, Manresa, Palafrugell, Cornellà, Cerdanyola, Gavà i moltes altres viles i ciutats de tot el país.
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L'objectiu: construir la vaga general

La iniciativa de la macroenquesta del cost de la vida sorgeix de la campanya ‘Viure ens costa la vida’, impulsada per onze sindicats laborals i d’habitatge que han creat recentment la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes: el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), la CGT, la CNT, la COS, la IAC, La Intersindical-CSC, Cobas i Solidaritat Obrera.

L'anàlisi de la conjuntura que fan els organitzadors és clara: la classe treballadora viu una ofensiva sostinguda on el cost de l'habitatge ja supera el 50% dels ingressos de moltes llars i els beneficis empresarials baten rècords mentre els salaris queden estancats.

Després de les vagues històriques de la comunitat educativa i de mobilitzacions per l'habitatge on han participat centenars de milers de persones, la macroenquesta vol ser la primera passa per socialitzar la proposta d'una vaga general que aturi la producció i permeti avançar de debò en el dret a l’habitatge i l’augment dels salaris. L’objectiu és escoltar quina és la opinió del poble català sobre aquestes qüestions i conèixer si, majoritàriament, la gent està disposada a participar d’una vaga general d’aquestes característiques.

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