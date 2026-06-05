Més d'un centenar d'entitats alerten del col·lapse ambiental de Catalunya

Les organitzacions consideren que el Govern de Salvador Illa ha incomplert el compromís de crear una Conselleria de Transició Ecològica i denuncien que les polítiques ambientals continuen subordinades a altres interessos econòmics i urbanístics.
Segons el manifest, Catalunya viu una situació de deteriorament ambiental marcada per la pèrdua accelerada de biodiversitat, l'augment de les emissions contaminants, la crisi hídrica, el col·lapse en la gestió dels residus i l'expansió d'un model urbanístic i turístic que consideren insostenible. Les entitats alerten que la desaparició del Departament de Medi Ambient ha contribuït a agreujar aquests problemes i ha deixat les polítiques ambientals sense la capacitat necessària per afrontar els reptes derivats de la crisi climàtica.
El moviment ecologista carrega especialment contra el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), que considera orientat a facilitar grans projectes especulatius en sòl rústic en comptes d'afavorir la generació distribuïda i de proximitat. També denuncia la manca de mesures efectives per protegir la biodiversitat, reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i impulsar una mobilitat sostenible basada en el transport públic.
Entre les reivindicacions recollides al document també hi ha una nova política de gestió de l'aigua centrada en la reducció de la demanda i la reutilització de les aigües regenerades, una reforma profunda del model de residus, la limitació de l'expansió urbanística, un canvi en el model agroindustrial i ramader i una revisió del model turístic, que les entitats consideren responsable d'una forta pressió sobre el territori i els recursos naturals.
El manifest també rebutja l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat pels seus impactes sobre el delta del Llobregat i reclama una moratòria de noves infraestructures viàries d'alta capacitat fins al 2030 per prioritzar la millora del transport públic ferroviari i per carretera.
Les entitats signants conclouen que Catalunya es troba davant una situació de «decadència i col·lapse ambiental» i exigeixen un canvi de rumb en les polítiques públiques, amb la recuperació d'una Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica que situï la defensa del territori, la biodiversitat i la qualitat de vida de la ciutadania al centre de l'acció de govern.
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