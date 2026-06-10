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Portada Res-pública Educació

La manca d'inversió en educació encén la protesta docent arreu dels Països Catalans

Ensenyament
La manca d'inversió en educació encén la protesta docent arreu dels Països Catalans

El Consell de la República expressa el seu suport a la mobilització convocada el 14 de juny a Barcelona i atribueix la precarització de l'ensenyament a l'infrafinançament crònic i a l'espoli fiscal que pateixen els territoris de parla catalana al sud de l'Albeta.

10/06/2026 Educació

El Consell de la República ha expressat el seu suport a la jornada de protesta convocada pels sindicats USTEC, CGT, CNT, COS i Intersindical per al pròxim 14 de juny a Barcelona. En un comunicat, l'entitat sosté que la manca d'inversió en educació és a l'arrel del malestar docent que es viu arreu dels Països Catalans i denuncia que l'espoli fiscal limita la capacitat de destinar més recursos a un servei públic que considera estratègic per al futur del país.

El Consell defensa que l'educació és un dels pilars estructurals de qualsevol nació que aspiri a la prosperitat, la cohesió social i la llibertat dels seus ciutadans. Per això, considera que la precarització del sector educatiu no és fruit d'una situació conjuntural, sinó de dècades d'infrafinançament que han deteriorat les condicions de treball dels docents i la qualitat del sistema educatiu.

L'organització emmarca les mobilitzacions en un context de conflictivitat creixent a tot el domini lingüístic català. Recorda que el professorat del País Valencià afronta la cinquena setmana de vaga, mentre que a les Illes Balears continuen les mobilitzacions i les mostres de solidaritat amb les lluites dels docents de la resta dels territoris.

En el comunicat, el Consell destaca l'esforç dels professionals de l'ensenyament i de les famílies que donen suport a les mobilitzacions. "Cinc setmanes de vaga no neixen del caprici, neixen d'anys d'ignorar qui sosté l'educació pública amb les mans i amb la vida", assenyala el text, que considera legítimes les reivindicacions del col·lectiu docent.

L'entitat també critica les administracions que afronten el conflicte educatiu com una simple qüestió pressupostària i defensa que l'educació ha de ser considerada una inversió estratègica en capital humà, coneixement i futur. Segons sosté, és en l'educació on es construeixen les oportunitats de les generacions futures i la capacitat de progrés d'un poble.

El Consell de la República atribueix les dificultats que travessa el sistema educatiu a les limitacions del model autonòmic i al dèficit fiscal que, segons afirma, pateixen els territoris de parla catalana. En aquest sentit, assenyala que cada any marxen milers de milions d'euros que no retornen en forma d'inversions i serveis públics, una situació que afecta directament àmbits essencials com l'educació, la sanitat, l'habitatge o el transport.

Finalment, el Consell de la República fa una crida a la ciutadania a participar en la manifestació del 14 de juny a Barcelona i reitera el seu suport als docents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. "La presència als carrers és avui una forma de política tan legítima com qualsevol altra. Potser més", conclou el comunicat.

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